Peças de teatro nos EUA são escritas e encenadas com inteligência artificial; conheça

NOVA YORK – Sentada atrás de uma mesa de madeira simples, Annie Dorsen não está vestida para atrair nosso olhar, nem iluminada dramaticamente. Na fala performática de seu espetáculo Prometheus Firebringer, cujo tema é a inteligência artificial, no Polonsky Shakespeare Center, Brooklyn, dá para entender que ela será a parte chata.

À sua direita estão os colegas de elenco: uma máscara gigante impressa em 3D de uma cabeça humana, com telas de vídeo no lugar dos olhos, e um bando de máscaras menores – rostos que parecem saídos de um filme de terror, com bocas negras abertas e um branco assustador nos olhos, janelas leitosas para almas inexistentes.

“É tudo feito com IA”, diz Dorsen. “Não as coisas que falo. Mas as outras coisas”. Apontando distraidamente na direção delas, acrescenta: “As máscaras. As vozes. O que elas dizem”.

'Prometheus Firebringer' é espetáculo teatral da criadora Annie Dorsen, onde 'tudo é feito por IA'. O uso de algoritmos como ferramenta no trabalho dela é trivial já há mais de uma década Foto: Johanna Austin/Divulgação

O elemento chamativo desta produção, apresentada pelo Theatre for a New Audience, é uma versão especulativa de uma parte perdida da antiga trilogia Prometeu de Ésquilo, criada com o recurso da inteligência artificial GPT-3.5. Os algoritmos têm sido uma ferramenta no trabalho de Dorsen há mais de uma década, mas sua obra mais recente coincide com a atual preocupação sobre o poder da IA – mesmo por parte de alguns que ajudaram a construí-la – e com uma série de outros espetáculos que a usam e refletem sobre ela. (O mês que vem traz Artificial Flavors, dos Civilians, nos 59E59 Theaters, e dSimon, de Simon Senn e Tammara Leites, no Festival Crossing the Line).

Enquanto o público se acomoda para ver Prometheus Firebringer, histórias roteirizadas por IA – ou melhor, variações da mesma história – se desenrolam numa imensa tela eletrônica acima do palco. Gerado antes de cada apresentação, o texto do espetáculo a que assisti falava sobre “o deus Zeus e o titã Prometeu”, como disse uma versão, e um “coro de crianças órfãs humanas”.

O que você precisa saber para acompanhar esta peça é o começo da história: Prometeu, um semideus astuto, roubou o fogo de Zeus e o deu à agradecida raça humana. A forma como os humanos aproveitam a tecnologia à sua disposição é o verdadeiro tema de Prometheus Firebringer, em que Dorsen se torna seu próprio coro grego, alertando, comentando e lamentando a tragédia do século 21 que estamos permitindo que nos aconteça.

Peça mais recente de Annie Dorsen (foto), 'Prometheus Firebringer' coincide com preocupação cada vez maior com o poder da IA Foto: SARA KRULWICH

O espetáculo de 45 minutos – que intercala sua palestra bem iluminada com fragmentos especulativos da trilogia, com iluminação sombria e sons robóticos – não chega a ser fascinante como demonstração prática da IA. O texto do GPT-3.5 na apresentação a que assisti era aborrecidamente normal, um truque tecnológico com máscaras de ventríloquo. A peça sem humanos é remota e inerte, inerentemente um simulacro de drama.

Falta jeito e falta clareza. A certa altura, me perguntei se a voz vinda da grande máscara tinha falado o nome Prometeu por engano, como um ator amador que diz o nome do personagem antes de ler uma linha de diálogo.

Mas a palestra de Dorsen é interessante como exame da nossa obediência à tecnologia: a tendência cultural de nos ajoelharmos e aquiescermos a ela, refletindo a fé de que ela não é apenas superior aos humanos, mas também inevitavelmente dominante. Como se os senhores da tecnologia estivessem no comando daquilo que todos nós nos tornamos, não importando como o resto de nós se sinta a respeito ou o que perdemos.

“Uma lição da tragédia, então, é que conspiramos com nosso destino”, diz Dorsen.

Embora essas palavras sejam verdadeiras, não são dela. Num monólogo costurado inteiramente a partir de fragmentos emprestados de outros pensadores, a frase é do livro de 2019 do filósofo Simon Critchley, Tragedy, the Greeks, and Us. É apenas uma entre a legião de fontes citadas durante o espetáculo: os títulos e nomes dos autores são projetados atrás de Dorsen enquanto ela fala.

É uma forma de provocação, acenando para a objeção de que ela pode estar vasculhando a internet, engolindo tudo o que está lá e regurgitando, simplificando, plagiando. Mas, por mais extremo que seja, Dorsen está fazendo o que os artistas sempre fizeram: coletar, samplear, sintetizar para criar algo totalmente novo.

Susan Sontag, em Diante da dor dos outros (2003), é a fonte de Dorsen quando ela diz que, “mesmo na era dos cibermodelos, o que a mente sente ainda é como os antigos a imaginavam, um espaço interior – como um teatro – no qual projetamos imagens, e são essas imagens que nos permitem lembrar”.

Espetáculo de 45 minutos não chega a ser fascinante como demonstração prática da IA Foto: Johanna Austin/Divulgação

Brincalhão, bobo, provocador e bizarro

Atualmente incorporando essa noção no teatro Here, em Manhattan, está uma peça que parece fazer um contraponto caloroso e pulsante a todas as coisas da IA: a Psychic Self Defense, de Normandy Sherwood, vividamente alucinante e ricamente teatral. Os materiais promocionais a descrevem como parte de um “protetor de tela ao vivo”, mas é muito mais um devaneio.

Trata-se de uma paisagem onírica primordial de um espetáculo quase sem palavras, ambientado num proscênio onde uma cortina se abre para revelar outra e outra e outra, uma exuberante sinfonia de texturas, padrões, cores. Borlas gigantes dançam com atores dentro delas, como se tivessem acabado de chegar do castelo de A Bela e a Fera. Aí aparecem miniaturas do proscênio, e bonecos cômicos irrompem dentro delas.

Brincalhão, bobo, provocador e bizarro, é um trabalho tão emocionante, tão profundo na infinita estranheza da mente humana, que sua criatividade rebelde parece fora do alcance do artificial. Espero que sim.

A profundidade desse alcance é a preocupação de Bioadapted, espetáculo de Tjasa Ferme com design elegante, cuidadosamente montado, ainda que abarrotado, agora no Culture Lab LIC em Long Island City, Queens.

Tal como Dorsen, Ferme incorpora a IA de maneiras que, deliberadamente ou não, demonstram sua incompetência: uma música country, gerada com algumas sugestões do público, foi com certeza a canção mais irritante que já ouvi. Mas Bioadapted, construído a partir de texto documental e dramático, consegue fazer com que pensemos concretamente sobre as formas como a IA pode distorcer nossa percepção da realidade, vigiar nossos interiores, tomar o que nos pertence.

Tanto Bioadapted quanto Prometheus Firebringer pedem que a plateia reflita sobre o que Dorsen – seguindo o filósofo francês Bernard Stiegler em The Age of Disruption: Technology and Madness in Computational Capitalism (2019) – chama de “a questão ética fundamental, a questão de saber se este é o mundo que queremos”.

Dorsen e Ferme estão nos convidando a abandonar nossa passividade, refrear os excessos da IA e criar a sociedade que queremos, em vez de nos submetermos a algum futuro tecnológico e sombrio que imaginamos ser inevitável.

“Enquanto houver tempo, haverá tempo para cuidar”, diz Dorsen. Ela tirou essa frase do escritor sueco Axel Andersson. E ele está certo.

Prometheus Firebringer

Até 1º de outubro no Polonsky Shakespeare Center, Brooklyn: tfana.org. 45 minutos

Psychic Self Defense’

Até 30 de setembro no Here, Manhattan: here.org. 60 minutos

Bioadapted

Até 24 de setembro no Culture Lab LIC, Queens: transformatheatre.com. 100 minutos

Este artigo foi originalmente publicado no New York Times.

/ TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU