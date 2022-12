Prêmio Destaque Imprensa Digital escolhe os melhores do musical em SP

Depois de quatro edições com cerimônias de premiação previamente gravadas, o Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID) realizou seu primeiro evento de forma presencial. Na quarta-feira, 14, no Teatro Faap, diversos profissionais do teatro musical realizado em São Paulo se reuniram para conhecer quem foram os mais destacados neste ano.

“É a realização de um sonho”, comentou o idealizador do prêmio, o jornalista e ator Joaquim Araújo. De fato, a realização ao vivo conferiu maioridade ao DID, alçando-o entre os mais prestigiados da cultura em São Paulo.

A atriz Andrezza Massei ganhou o prêmio de melhor atriz no Destaque Imprensa Digital pelo papel no musical Sweeney Todd. Foto: Andy Santana

Um grupo de 14 representantes da imprensa digital destacou artistas e profissionais em 17 categorias, além da premiação acontecida pelo voto popular. Um dos grandes destaques da cerimônia foi a consagração do espetáculo Brenda Lee e o Palácio das Princesas, do Núcleo Experimental, que levou quatro prêmios: roteiro original (Fernanda Maia), atriz coadjuvante (Marina Mathey), atriz revelação (Verónica Valenttino) e musical brasileiro.

”É a valorização de artistas que normalmente vivem esquecidas e ignoradas”, comentou Fernanda Maia sobre o trabalho delicado do elenco, formado por travestis. A consagração do espetáculo, aliás, começou há alguns meses, com a premiação no Prêmio Bibi Ferreira.

'A Família Addams' no Teatro Renault com direção de Federico Bellone e protagonizado por Marisa Orth, Daniel Boaventura, Kiara Sasso e grande elenco Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O divertido musical A Família Addams levou o DID de espetáculo estrangeiro em versão brasileira, enquanto público premiou um espetáculo nacional original, Nautopia – o Musical, que também colecionou outros troféus: iluminação (Guilherme Paterno), letra original (Daniel Salve) e direção musical (o jovem e talentoso Diego Salles).

A cerimônia presencial permitiu que os números musicais dos espetáculos fossem apresentados no palco do Faap, o que criou uma atmosfera única. Entre os premiados pela atuação, Renan Mattos foi destaque como ator por Ney Matogrosso – Homem com H, enquanto Andrezza Massei voltou a brilhar como atriz, por Sweeney Todd. André Torquato foi escolhido como coadjuvante, por Tatuagem.