Prêmio Shell de Teatro: Othon Bastos, Andrea Beltrão e Mel Lisboa entre os indicados

O Prêmio Shell de Teatro anunciou na manhã desta quarta-feira, 14, os indicados da 35ª edição da premiação. A lista incluiu nomes como Othon Bastos, Andrea Beltrão, Debora Falabella e Mel Lisboa e corresponde ao primeiro período de 2024, contemplando 24 espetáculos que estrearam no Rio de Janeiro e em São Paulo entre 1º de dezembro de 2023 a junho de 2024. A lista dos indicados do segundo período será divulgada em dezembro.

A atriz Mel Lisboa caracterizada como a cantora Rita Lee para o musical 'Rita Lee - Uma Autobiografia' Foto: Priscila Prade

Três produções lideram as indicações. Lady Tempestade e Prima Facie - ambas dirigidas por Yara de Novaes - e Arqueologias do Futuro, todas em cartaz no Rio. O veterano Othon Bastos, de 91 anos, está indicado por sua atuação no monólogo Não Me Entrego, Não!.

Em São Paulo, o destaque é a indicação de Mel Lisboa como melhor atriz por Rita Lee, uma Autobiografia Musical. Ela concorre com Noemi Marinho por O Vazio na Mala.

A cerimônia de entrega Prêmio Shell de Teatro ocorrerá em março de 2025, no Rio de Janeiro.

Conheça os indicados do primeiro período:

Seleção Júri São Paulo Dramaturgia

Victor Nóvoa por E se Fôssemos Baleias

Jhonny Salaberg por Parto Pavilhão

Direção

José Fernando Peixoto de Azevedo por Depois do Ensaio, Nora, Persona

Naruna Costa por Parto Pavilhão

Ator

Sidney Santiago Kuanza por A Solidão do Feio

Bruno Lourenço por Brás Cubas Atriz

Noemi Marinho por O Vazio na Mala

Mel Lisboa – Rita Lee, uma Autobiografia Musical

Cenário

Carla Berri e Paulo de Moraes por Brás Cubas

J.C. Serroni por Primeiro Hamlet

Mauricio Lima e Dadado de Freitas por Arqueologias do Futuro

Yara de Novaes por Lady Tempestade e por Prima Facie

Ator

Renato Livera por Deserto

Othon Bastos por Não me Entrego, Não!

Márcio Vito por Claustrofobia

Atriz

Débora Falabella por Prima Facie

Andrea Beltrão por Lady Tempestade

Cenário

Cesar Augusto e Beli Araujo por Claustrofobia

Marieta Spada por Um Filme Argentino

Figurino

Karen Brustolin por A Vedete do Brasil

Fábio Namatame por Alguma Coisa Podre

Iluminação

Fabiano Dadado de Freitas por Arqueologias do Futuro

Adriana Ortiz por Um Filme Argentino

Música

Morris por Prima Facie

Dani Nega por Eu Sou um Hamlet

Energia que vem da gente

João Vicente Estrada, Lana Sultani e Ricardo Loureiro, pela criação de uma experiência poética transformadora em “tudo é minúsculo tudo é presença”, a partir das percepções do artista João Vicente, diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA) desde 2020.

Programa Enfermaria do Riso – UNIRIO, por desenvolver desde 1998 uma ação de extensão integrada entre os cursos de Teatro e Medicina para formação e pesquisa em torno de intervenções artísticas de palhaçaria em hospitais.