Como conseguir ingressos para assistir Fernanda Montenegro no Ibirapuera

Fernanda Montenegro com sua estante de livros no Rio de Janeiro Foto: Eduardo Nicolau/Estadao

A atriz Fernanda Montenegro fará uma apresentação extra do monólogo Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir no dia 19 de agosto, desta vez, no Auditório do Ibirapuera – Oscar Niemeyer, como mostrou o Estadão. Nesta quinta, 25, foi anunciado como retirar ingressos para a apresentação gratuita.

A retirada acontece a partir do dia 12 de agosto, às 18 horas. Cada espectador pode resgatar até dois ingressos por CPF por meio da plataforma Sympla, para o gramado ou dentro do anfiteatro, conforme disponibilidade. A apresentação é realizada em parceria com o Itaú. A capacidade do teatro é de 792 lugares. Quem estiver no gramado do lado de trás do Auditório, em um espaço com capacidade para 15 mil pessoas, assistirá a uma transmissão do é apresentado lá no auditório e não à apresentação com a atriz em carne e osso, conforme explicado no comunicado oficial da apresentação.

Apesar desta questão, a corrida por ingressos promete ser novamente disputada - nas apresentações do Sesc, foram mais de 130 mil acessos simultâneos no site do evento, somente no primeiro dia de vendas.

No monólogo, Montenegro lê trechos da obra Cerimônia do Adeus. O texto aborda as reflexões Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, durante os últimos anos de vida do filósofo.

“Seu discurso existencial assusta tanto que ainda estamos longe de sua completa realização existencial”, afirmou a atriz ao Estadão em junho. Nas apresentações no Sesc, a atriz foi aclamada pelo público.

Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir

Data: 18 de agosto de 2024 Horário: 19 horas, com abertura dos portões às 17 horas

Ingressos: Plataforma Sympla, com abertura para resgate de pares de ingressos no dia 12 de agosto, às 18 horas

Local: Auditório do Ibirapuera – Oscar Niemeyer (Av. Pedro Álvares Cabral, 0 - Ibirapuera, São Paulo) – projeção voltada para o gramado da parte traseira do anfiteatro - acesso pelos portões 2 e 10 do Parque Ibirapuera

Capacidade: Antiteatro: 792 pessoas / Área externa: 15 mil pessoas.

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 75 minutos