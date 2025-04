Susana Vieira: ‘Não virei uma velha chata’; atriz repassa dores e diz que está mais atenta à vida

Aos 82 anos, a atriz Susana Vieira sempre sonhou em dar voz a uma peça do inglês William Shakespeare (1564-1616). Em 1969, ela substituiu Regina Duarte em Romeu e Julieta, montagem dirigida por Jô Soares (1938-2022), e apostava na maturidade para interpretar Lady Macbeth, mulher do general escocês que manipula o marido em sua escalada ao poder.

PUBLICIDADE “Sou louca pelos grandes autores, especialmente os russos, como Fiódor Dostoiévski, Leon Tolstói e Anton Tchekhov, que, ao lado de Shakespeare, são os maiores”, diz ela. “Mas o tempo foi passando, minha vida também e vi que nunca realizaria esse desejo.” Susana, porém, quando quer uma coisa, faz; transforma em realidade os objetivos. Foi assim que solidificou uma carreira repleta de sucessos em 65 anos.

“A ambição nos últimos tempos é associada às coisas erradas, às trapaças, e não tem nada disso, é ela que me impulsiona, me leva para frente”, afirma. “Os meus colegas que acumularam bens materiais batalharam muito porque somos de uma geração que nada veio de mão beijada.”

Inspirada nos temas de Macbeth – ambição e morte –, a dramaturga Vana Medeiros escreveu o monólogo Lady, que, sob a direção de Leona Cavalli, estreia nesta quinta, dia 3, no Teatro Vivo, depois de rápidas passagens pelo Rio de Janeiro e Florianópolis.

Os ensaios começaram em janeiro. Leona ia todas as tardes na casa de Susana, que não acorda antes do meio-dia, e as duas se debruçavam no original de Shakespeare. Enquanto isso, Vana pesquisava na biografia da atriz, Senhora do Meu Destino, publicada no ano passado pela Globo Livros, e recheava com histórias relatadas nos ensaios.

“É uma profissional que trabalhou com Dulcina de Moraes, Bibi Ferreira, Tônia Carrero e Sérgio Britto, grandes ícones do teatro, mas sua imagem televisiva é tão forte que o público não sabe dessa diversidade”, conta a diretora.

Foto: Nana Moraes/Divulgação

Leona, que conviveu com Susana nos bastidores das novelas Duas Caras (2007), Amor à Vida (2013) e Terra e Paixão (2023), revela a admiração crescente pela autenticidade e capacidade de reinvenção da colega. “O que mais me surpreende é o lado subversivo e genuíno dessa mulher que não se trata de uma personagem”, garante Leona. “É uma pessoa que responde sim para tudo, e não houve uma sugestão no processo que tenha sido rejeitada.”

No palco, a estrela é quase ela mesma ou, melhor, é uma artista no ensaio geral de sua tão esperada montagem de Macbeth. Ansiosa, a protagonista repassa o texto de Shakespeare e relembra conflitos que transitam entre o drama e a comédia.

“Hoje, parece que todo mundo é obrigado a fazer rir, não é?”, indaga. “Então, meus fãs podem ficar tranquilos que minha vida, mesmo tendo todas as dores do mundo, é levada de um jeito divertido.”

Lady fala da trajetória de Susana desde que era Sônia. Sim, Susana nasceu em São Paulo como Sônia Maria Vieira Gonçalves, filha de um militar rígido e de uma mãe que murchava diante do marido, passou a infância na Argentina e subiu ao palco garotinha. Desafiou as regras familiares e, de volta ao Brasil, integrou o corpo de baile da TV Tupi, rebolou no teatro de revista e se tornou um dos símbolos dos alicerces da televisão no País.

Suzana Vieira em cena da peça 'Lady', sob direção de Leona Cavalli Foto: Fernando Ocazione/Divulgação

“Quando entrei para a Globo, já tinha dez anos de experiência no teatro e na TV Tupi e eles foram espertos porque contrataram só gente boa que dominava aquela linguagem”, reconhece. “Mas sabe por que éramos bons? Todos vinham do teatro e é no teatro que se descobre como segurar uma cena porque, na televisão, você até pode aprender e ficar bom, mas leva muito mais tempo.” Susana Vieira derrubou barreiras, foi mãe solo e quer estrear como entrevistadora Os dramas pessoais da estrela também permeiam Lady. As traições e a morte do ex-policial Marcelo Silva, em 2008, com quem a atriz viveu dois anos, são lembradas - ela guarda mágoa até hoje do quanto foi julgada pela imprensa. “Todos foram cruéis comigo, e a gente percebe que pode passar o tempo, mas o machismo não muda”, diz. “Os homens se saem sempre como os maiorais.” Susana fala com conhecimento de causa, porque faz parte de uma geração que derrubou barreiras e colocou na prática o significado de feminismo.

Ela se casou aos 19 anos com o diretor Régis Cardoso (1934-2005), teve seu único filho, Rodrigo, hoje com 60, e pediu a separação quando o menino tinha 5 anos.

“Enfrentei preconceito até na televisão por ser desquitada, mas nunca abaixei a cabeça porque estava lá para garantir o sustento de um filho que sempre criei sozinha”, recorda. “Só que nada disto pesou para mim e nunca perdi o bom humor ou virei uma velha chata.”

“Estou mais atenta à vida”, diz Susana Vieira, que repassa carreira e dores pessoais em peça que estreia em São Paulo Foto: Nana Moraes/Divulgação

Nos últimos anos, Susana chegou a ter medo da morte – outro tema da peça –, depois de, em 2023, ser diagnosticada com duas doenças crônicas, leucemia linfocítica e anemia hemolítica. “No hospital, a única coisa que reclamava era da comida ruim e do café frio servidos”, ironiza.

Em outubro passado, veio um novo susto com a descoberta de um câncer no rim e, desta vez, Susana reforçou os cuidados com a alimentação. “Sempre comi errado, adoro gordura, mas entendi que, para chegar bem aos 100 anos, preciso me controlar”, reconhece. “Estou mais atenta à vida.”

O remédio para Susana continua sendo o trabalho. Longe das novelas desde Terra e Paixão, ela jura não ter folgas na Rede Globo e, grata à vida, faz jus ao seu contrato fixo.

A atriz acaba de rodar o telefilme Coisa de Novela, participou da série Encantado’s, do programa The Masked Singer Brasil e do especial Falas, sobre a terceira idade. “É uma troca. Dou meu trabalho e eles pagam um salário”, resume.

Um projeto arrojado é estrear como entrevistadora no programa Susana sem Filtro, em que conversa atrizes mais jovens e teve dois pilotos gravados com Deborah Secco e Letícia Colin para a análise da diretoria.

“Meu filho mora em Miami e comprei um apartamento perto do dele para daqui a algum tempo me mudar para lá”, conta. “Mas penso nisso só com a cabeça, porque, quando ouço o coração, acho que não consigo viver longe desta vida no Brasil.”

‘Lady’

Onde : Teatro Vivo (Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2460, Morumbi)

: Teatro Vivo (Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2460, Morumbi) Quando : Quinta a sábado, 20h; domingo, 18h. A partir de quinta, 3 de abril, até 1º de junho

: Quinta a sábado, 20h; domingo, 18h. A partir de quinta, 3 de abril, até 1º de junho Ingressos : bileto.sympla.com.br

