Tarsila do Amaral e João Cabral de Melo Neto são inspirações para peças em São Paulo

A Cia de Dança Deborah Colker apresenta o espetáculo Cão sem Plumas, baseado no poema homônimo de João Cabral de Melo Neto, publicado em 1950. Com criação de Colker e direção de João Elias, o balé materializa as margens do Rio Capibaribe, cenário do poema e os passos dos caranguejos que habitam o mangue. A apresentação faz parte da Temporada Alfa de Dança. 4ª (28), 5ª (29) e 30/9, 20h30; 1º/10, 20h; 2/10, 18h. Teatro Alfa. Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro. R$ 100/R$ 200. Compre aqui.

Entre primos

Do coletivo Labirinto, a peça Onde Vivem os Bárbaros mostra o reencontro de três primos, três anos depois. O anfitrião, diretor de uma ONG reconhecida, revela estar envolvido em um estranho assassinato. O fato desencadeia manifestações de violência e outros personagens acabam se envolvendo e interferindo na relação dos primos. O texto é assinado por Pablo Manzi e a direção por Wallyson Mota. 3ª a 6ª, 20h30. Sesc Pompeia. R, Clélia, 93, Água Branca. R$ 9/R$ 30. Garanta seu lugar.

Tarsila nos cosmos

O espetáculo Tarsila ou A Vacina Antropofágica, novo trabalho da Estelar de Teatro, mostra a famosa pintora acordando de um sonho no cosmos, em meio de um grande vazio no qual sua única certeza é a necessidade de criar uma nova obra antes que o gigante Piaimã a engula. O texto é de texto é Viviane Dias e direção em conjunto com Ismar Rachmann. Estreia dom. (25). 5ª a sáb., 21h; dom. e 2ª, 21h. Teatro Estelar. R. Treze de Maio, 120, Bela Vista. R$ 50.

Estelar de Teatro em 'O espetáculo Tarsila'

Diversidade

A mostra GLS de teatro e performance LGBTQIAPN+ reúne artistas como Níke, Karla Ribeiro, Lucas Miyazaki, Oliver Olívia e Marco Antonio Oliveira em cinco espetáculos organizados coletivamente por eles. Entre os espetáculos que serão apresentados estão Ele e A falsa ilusão de ser predadora. Sáb. (24) e dom. (25), 17h, 19h e 21h. Teatro de Contêiner Mungunzá. Rr. dos Gusmões, 43, Santa Ifigênia. R$ 10 (cada espetáculo).

História épica

Inspirada no poema épico de Homero, a Cia. Hiato apresenta Odisseia, com dramaturgia coletiva e direção de Leonardo Moreira. A montagem busca dar novos significados para a saga de Odisseu, considerada, assim como a ‘Ilíada’, um dos pilares da literatura ocidental. Hoje (23), sáb. (24). 19h; dom. (25), 18h. TUSP. R. Maria Antônia, 294, Vila Buarque. R$ 20. Compre aqui.