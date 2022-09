Teatro infantil: de Turma da Mônica a Pluft, oito peças em cartaz em SP

Selecionamos oito peças de teatro infantil para levar as crianças em São Paulo. Há mais opções no www.bora.ai.

Pluft, o Fantasminha

Leia também Martinho traz a Vila Isabel para SP; veja mais shows deste fim de semana

O clássico da literatura infantil de Maria Clara Machado ganhou uma montagem teatral inovadora pela premiada Cia PeQuod de Teatro de Animação, com uso de e recursos especiais de iluminação e referências orientais para os manipuladores de bonecos.

O célebre personagem, que morre de medo de gente, viverá uma grande aventura ao encontrar a menina Maribel, sequestrada pelo temido pirata Cara de Mau. Esse encontro inusitado dá ao protagonista o impulso e a coragem para crescer e enfrentar o mundo.

Teatro do Sesi-SP. Até 14 de dezembro. Quintas e Sextas 11h, Sábados e Domingos 15h. Grátis com reserva pelo site. 60 minutos.

Em Busca do Balão Mágico

Continua após a publicidade

Espetáculo traz para os dias de hoje canções dos anos 80 Foto: Alex Silva/Estadão

O musical inspirado nas músicas do programa Balão Mágico da década de 80 traz canções presente nas nossas memórias para abordar os conflitos da modernidade, como não violência, respeito ao meio ambiente a à família, com a pureza da imaginação infantil. O cenário resgata a memória afetiva gerada pelo Balão Mágico a pessoas de sua geração.

Todos os dias após a aula Theo, Max, Jaiminho e Sofia se encontram na praça para brincar, porém a cidade em que moram está mudando e a rua já não é mais tão segura quanto antes. Preocupados com a violência e a mudança repentina do tempo, os pais resolvem proibir as brincadeiras na rua. Elas precisam então agir e, aconselhadas pelo pai de Jaiminho, entendem que um tal de Balão Mágico pode ajudar. Na busca pelo Balão encontram o Fofão e partem para uma incrível aventura.

Teatro Das Artes. 17 de setembro a 6 de novembro. Sábados, às 14h e 16h e Domingos, às 16h. R$35 a R$120. 70 minutos.

A Turma da Mônica Contra o Capitão Feio

Neste musical, Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Anjinho se juntam contra o vilão mais sujo do mundo, que quer desperdiçar toda a água limpa do planeta. O espetáculo conta com uma moderna cenografia inflável e projeção em mapping com desenhos animados para contar a batalha contra o Capitão Feio.

Teatro Frei Caneca. De 17 de setembro a 23 de outubro. Sábado e domingo 11h e às 15h. R$ 37,50 a R$ 120. 60 minutos.

Continua após a publicidade

O Mágico de Oz

A versão do musical baseado na obra de L. Frank Baum é dirigida por Billy Bond e conta a história de Dorothy e seu cãozinho Totó, que são levados por um ciclone de uma fazenda no Kansas, nos Estados Unidos, até o Mundo de Oz. Uma terra mágica e distante, além do arco-íris. A produção é repleta de efeitos especiais, como o vento produzido por ventiladores de grandes dimensões, que fazem o público se sentir como a menina Dorothy no interior de um ciclone.

Teatro Claro. Até 30 de outubro - Sábados às 16h e Domingos às 15h30. De R$ 40 a R$ 200. 100 minutos.





A Pequena Sereia

O musical inspirado no filme da Disney traz um elenco de 33 atores e nomes consagrados do teatro musical, como Fabi Bang no papel principal. A protagonista Ariel, que vive no fundo do mar, quer fazer parte do mundo dos humanos e faz um acordo com Úrsula, a esperta bruxa do mar. Ariel embarca em uma busca ao lado de Linguado e Sebastião.

Teatro Santander. Até 16 de outubro. Quintas e sextas-feiras, às 21h; sábados, às 16h e 20h; e domingos, às 15h e 19h. R$ 65 (quintas e sextas, inteira balcão A) a R$ 300 (sábado e domingo, área VIP, inteira). 2h30 minutos (com intervalo de 15 minutos).

Continua após a publicidade

Meu reino por um cavalo

Meu Reino por um Cavalo: baseada em Shakespeare Foto: João Caldas Filho

O mais recente espetáculo da Cia Vagalum Tum Tum é livremente inspirado em Ricardo III, de William Shakespeare. Conta a história de um nobre ambicioso que não mede esforços para se tornar rei, sempre ao lado de seu cavalo guitarrista. Ele elimina todos que encontra no seu caminho rumo à coroa, os enquadrando e eternizando em molduras na parede. Os personagens presos nas molduras unem-se para liquidar o vilão. Nesta sede pelo poder, Ricardo despreza seu cavalo, melhor amigo e companheiro, que o abandona para que Ricardo possa proferir a famosa frase: “Um cavalo, meu reino por um cavalo”.

Sesc Belenzinho. De 25 setembro a 13 de outubro de 2022. Quarta, sábados e domingos, 12h. Terça e quinta, 16h. R$ 25(inteira). 65 minutos.

A Cruzada dos Corações Puros (ou Quem inventou a guerra?)

A peça da Cia. Variante é inspirada no poema A Cruzada das Crianças, de Bertolt Brecht sobre a história de crianças em situação de guerra e faz um paralelo entre as guerras históricas e as guerras atuais e recentes. O espetáculo infantil traz um grupo de 55 crianças vítimas da guerra, órfãs e sem perspectivas, que se unem e cruzam o mundo buscando o autor da história mundial e fazer um pedido: que ele mude os rumos de suas histórias.

Com música ao vivo e vários adereços, como 55 máscaras inspiradas na commedia dell’arte, teatro popular que nasceu em meados do século 15 na Europa, e uma bicicleta branca.

Continua após a publicidade

Sesc Santo Amaro. Dia 25/9, domingo, das 16h às 17h. Grátis. 45 minutos.

Meu pequeno Universo

Com a Cia. Alvo, a peça é inspirada no livro O Grande Projeto, do físico britânico Stephen Hawking. A montagem usa uma linguagem lúdica, com música e performances, para conscientizar o espectador sobre a importância do nosso planeta. Um espetáculo que fala sobre elementos químicos, física, astronomia e que também mostra às famílias a importância de brincar e participar ativamente da vida das crianças.

Teatro Alfa. Até 2 de outubro, sábados e domingos às 11h. R$40 (inteira). 50 minutos. A partir de 6 anos. 50 minutos.