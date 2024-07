Vai ao espetáculo ‘AVEN’, do grupo Fuerza Bruta? Veja dicas de passeio na Zona Sul de São Paulo

A renomada companhia argentina Fuerza Bruta volta ao Brasil após seis anos para apresentar o espetáculo AVEN. O show, que estreou na última quarta, 24, une música, dança, acrobacias no ar e atuação. AVEN é apresentado no Shopping Parque da Cidade, na Chácara Santo Antônio, bairro na Zona Sul de São Paulo.

Após a capital paulista, o grupo ainda segue para uma temporada em Campinas, em setembro, e em Barueri, em novembro. A última vez que o Fuerza Bruta esteve no País foi em 2018, quando apresentou um espetáculo com a participação da Sociedade Rosas de Ouro no Citibank Hall, também em São Paulo.

Fuerza Bruta volta ao Brasil com espetáculo 'AVEN'. Foto: Sophia Alexandre/Divulgação

PUBLICIDADE O grupo é conhecido pelas apresentações imersivas em que o público também é parte do espetáculo. A companhia foi fundada em Buenos Aires em 2003 pelo criador e diretor artístico Diqui James e pelo diretor musical e compositor Gaby Kerpel. No Brasil, o Fuerza Bruta já chegou até a se apresentar em grandes festivais de música, como o Lollapalooza e o Rock in Rio. A palavra ‘AVEN’, segundo o grupo, não possui um significado concreto. É uma “mistura de aventura e paraíso”. Um show que “busca a felicidade” e, para isso, o Fuerza Bruta buscou saber “o que nos faz felizes”. A resposta veio com ações inusitadas: “dançar rodeados de borboletas”, “viajar dentro de uma baleia”, “voar atravessando uma cachoeira” ou “entrar em um túnel de vento para dançar de ponta cabeça”.

“Recriamos elementos básicos, essenciais, simples, e mergulhamos de cabeça com eles nessa busca”, diz a companhia na descrição sobre o espetáculo. “Não inventamos nada novo, apenas inventamos a forma de brincar com esses fenômenos naturais, de uma maneira extremamente selvagem, primitiva e elemental.”

AVEN fez sucesso na Argentina e já passou pelo México e por Londres, no Reino Unido. Pelo menos quatro sessões da primeira semana na capital paulista estão com ingressos esgotados, mas ainda há entradas disponíveis para outras apresentações.

Serviço - AVEN, do Fuerza Bruta

Temporada a partir de 24 de julho

Local: Shopping Parque da Cidade

Shopping Parque da Cidade Endereço: Av. das Nações Unidas, 14.401. Chácara Santo Antônio

Av. das Nações Unidas, 14.401. Chácara Santo Antônio Capacidade: 1.000 pessoas

1.000 pessoas Classificação: A entrada de menores de 12 anos é permitida, acompanhado dos pais e/ou responsável legal. Os mesmos deverão estar no local do evento enquanto o menor estiver presente.

A entrada de menores de 12 anos é permitida, acompanhado dos pais e/ou responsável legal. Os mesmos deverão estar no local do evento enquanto o menor estiver presente. Sessões: terças, 20h30; quartas, 21h; quintas, 21h; sextas, 20h e 22h30; sábados, 19h e 22h; domingos, 17h e 20h

terças, 20h30; quartas, 21h; quintas, 21h; sextas, 20h e 22h30; sábados, 19h e 22h; domingos, 17h e 20h Ingressos: a partir de R$85,00 (meia-entrada).

Veja outras opções de lazer na região:

Para comer

Restaurante Neto

O salão do restaurante Neto Foto: Tadeu Brunelli/TBFoto

Localizado no mesmo complexo que abriga o shopping Parque da Cidade, o restaurante serve desde café da manhã (R$ 140 por pessoa), com seleção de pães artesanais, ovos beneditinos e mexidos, bacon, linguiça mingau de aveia, entre outras opções. Para o almoço, o Menu do Chef (R$ 105) tem saladas, pão com uvas assadas e nozes caramelizadas, bombom de alcatra grelhado, arroz de frutos do mar e lasanha vegetariana.

Av. das Nações Unidas, 14.401, Torre Hotel, Chácara Santo Antônio

Café da manhã: 2ª a 6ª, 6h30/10h30; sábado e domingo, 7h/11h

Almoço: 2ª a 6ª, 12h/14h30; sábado e domingo, 12h30/15h

Jantar: 2ª a sábado, 19h/23h

Kharina

Localizado dentro do shopping Parque da Cidade, o restaurante serve comida brasileira com opções de saladas, massa e pratos executivos. Entre os mais clássicos, há o filé à parmegiana com fritas (R$ 51,50) e a feijoada (R$ 58,50, para uma pessoa). Há também hambúguers e sanduíches, como o cheese salada (R$ 35,50) e o americano (R$ 45.50).

Av. das Nações Unidas, 14.401, Chácara Santo Antônio

2ª domingo, 12h/20h

I Love Burguer

O hambúguer da I Love Burguer Foto: Reprodução Instagram @ iloveham

Para quem procura por lanches, uma das opções é a hamburgueria que faz desde os sanduíches mais tradicionais até os mais elaborados. Entre as opções há o Storm Burguer, com carne, queijo prato, cream cheese com bacon, onion rings, e molho barbecue (R$ 41.90) e o Gargamel Burguer, que leva carne angus de 150 gramas coberto com queijo gorgonzola, fatias de bacon com mel silvestre, folhas de rúcula com molho perfeito, servido no pão rústico (R$ 45,40).

R. Amador Bueno, 767

2ª e 3ª, 11h30/15h; 4ª a 6ª, 11h30/15h e 17h30/22h

Sábado, somente delivery, 17h30/22h

Passeios

Fundação Maria Luisa e Oscar Americano

O jardim da residência onde viveu o casal que dá nome à fundação Foto: Cristiano Mascaro/Divulgação

O parque de 75 mil metros quadrados fica a cerca de 20 minutos do Shopping Parque da Cidade e tem, entre seus principais atrativos, além da residência projetada pelo arquiteto Oswaldo Arthur Bratke para o casal Maria Luisa e Oscar Americano, uma grande área de preservação ambiental, com cerca de 29 espécies diferentes de árvores. O local também tem uma Salão de Chá que serve menus que variam de R$ 95 a R$ 105, além de opções avulsas. Além disso, o rico acervo do casal, que inclui obras de Victor Brecheret, Lasar Segall, Alberto da Veiga Guignard, Di Cavalcante e Cândido Portinari é aberto à visitação.

Av. Morumbi, 4.077, Morumbi

De 3ª a dom., 10h/ 17h30