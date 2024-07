Vai ao espetáculo ‘Crystal’ do Cirque du Soleil? Confira o que fazer próximo ao Parque Villa-Lobos

O Cirque du Soleil desembarcou em São Paulo no início de julho para um novo espetáculo impressionante. Crystal é o primeiro show do grupo no gelo e exigiu uma estrutura grandiosa no Parque Villa-Lobos, zona oeste da cidade.

A tenda usada no espetáculo veio de Dubai para a capital paulista. É a maior do mundo da companhia: são 6,3 mil metros quadrados, 20 metros de altura e cerca de 3,5 mil lugares. Foram necessários 40 contêineres para trazer a estrutura. A montagem levou mais de um mês.

Cirque du Soleil chegou a São Paulo com 'Crystal', seu primeiro espetáculo no gelo. Foto: Cirque du Soleil/Divulgação

PUBLICIDADE Crystal leva o nome da protagonista, interpretada por quatro artistas diferentes. A moça é uma jovem criativa, mas incompreendida, que precisa se aventurar no gelo fino para se reencontrar. Em um mundo invertido, ela enxerga um reflexo de si mesma que a faz descobrir sua individualidade. O espetáculo une patinação no gelo com sete atos tradicionais de circo, como trapézio, mãos-a-mãos, banquine, aros aéreos, malabarismo e equilíbrio de mãos. Ao todo, são 45 artistas de 23 nacionalidades.

Crystal fica em cartaz no Parque Villa-Lobos até outubro. O Estadão pôde acompanhar os bastidores e os ensaios da companhia antes da estreia em São Paulo. Leia mais aqui.

Serviço - Cirque du Soleil: Crystal em São Paulo

Local: Parque Villa-Lobos (Av. Queiroz Filho, 1.315 -Vila Leopoldina)

Temporada: 5/7 a 6/10

5/7 a 6/10 Sessões e horários: Quarta e quinta-feira, às 21h / Sexta-feira, às 16h e às 20h Sábado às 13h*, 17h e 21h Domingo, às 16h e às 20h *apenas em datas específicas

Abertura do local: 1h antes do show

1h antes do show Capacidade: 3.582 lugares

3.582 lugares Duração: 2h, incluindo 25 minutos de intervalo

2h, incluindo 25 minutos de intervalo Classificação: Livre. Menores de 12 anos de idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito a alteração por decisão Judicial.

Livre. Menores de 12 anos de idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito a alteração por decisão Judicial. Acesso para deficientes: Acesso e assentos disponíveis.

Para comer

Le Jazz Brasserie

O salão da Le Jazz Brasserie em Pinheiros Foto: Mário Leite

A cerca de 7 km do Villa-Lobos, o restaurante de culinária francesa tem entradas como a sopa de cebola gratinada com baguete e queijo gruyère (R$ 52). Uma boa pedida entre os pratos principais é o Poulet Grillé, sobrecoxa de frango sem osso, grelhada ao molho de champignons e vinho branco. Acompanha batatinhas ao murro e espinafre refogado (R$ 79). Entre as sobremesas há a Tarte aux Pommes, torta de maçãs com amêndoas e sorvete caseiro de baunilha (R$ 32,50).

Rua dos Pinheiros, 254, Pinheiros

2ª a 5ª e domingo, 12h/24h; sábado, 12h/1h

Consulado Mineiro

Feijoada do Consulado Mineiro Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

PUBLICIDADE Para quem prefere a comida brasileira, a unidade Pinheiros do Consulado Mineiro oferece entradinhas como o torresmo de rolo (R$ 68) e o bolinho de mandioca recheado com carne de sol (R$ 46). A feijoada completa, com carnes tradicionais, couve, farofa, torresmo, laranja e arroz, sai por R$ 181. A galinhada, que tem frango com arroz, açafrão, cenoura, vagem, cheiro-verde, cebola, couve e tutu custa R$ 155. Para quem não dispensa a sobremesa, a porção de torta de coco com limão está R$ 18. Rua dos Pinheiros, 1.022, Pinheiros 3ª a 5ª, 11h30/15h30; 6ª, 11h30/16h e das 18h/23h; Sábado, 11h30/23h; Domingo, 11h30,18h.

Bráz Pizzaria

Pizza da Bráz em homenagem à região italiana Emilia-Romagna: Mortadela Bologna, pistache, mussarela fresca, mussarela desfiada com creme de leite, manjericão e raspas de limão Foto: Settimana della Pizza / DIVULGAÇÃO

Como paulistano não vive sem pizza - e quem é de fora da cidade gosta de experimentar-, a dica é tradicional Bráz, que tem massa leve feita com farinha italiana e que passa por um processo de fermentação natural - há também a opção sem glúten. Além dos sabores tradicionais como Muçarela, Calabresa e Portuguesa, há criações como a Tacchino, que leva molho de tomate italiano, peito de peru defumado, Catupiry e alho poró (R$ 114) e a Paulistana, feita com molho de tomate italiano, muçarela, queijo defumado, tomate e lascas de azeitonas pretas (R$ 116).

Rua Vupabussu, 271, Pinheiros

Domingo a 5ª, 18h30 /23h30; 6ª e sábado, 18h30/00h30

Passeio

Parque Villa-Lobos. Foto: FELIPE RAU / ESTADÃO

Se vai ao Cirque, vale a pena chegar um pouco antes da hora do espetáculo e passear pelo Parque Villa-Lobos. Inaugurado em 1989, a local recebeu, em sua adequação para virar área de lazer, 12 mil mudas em uma área de 120 mil m², entre as quais 1.200 ipês de oito espécies, 110 roxos e 550 amarelos. Além das áreas verdes, o Villa-Lobos tem Centro de Educação Ambiental, Orquidário Quadras de Tênis, Biblioteca, Pista para Caminhada e Redário, além do aluguel de bicicletas e triciclo.

Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto dos Pinheiros

Todos os dias, 5h30/ 19h

Entrada gratuita

Roda Rico

Ricardo Cyrillo/Divulgação Roda Rico. Foto: Ricardo Cyrillo/Divulgação Roda Rico

Ao lado Parque Villa-Lobos, a Roda Rico dá um toque de leveza ao constante vai e vem de carros da Marginal Pinheiros. Inaugurada em dezembro de 2022, a atração tem 91 metros de altura e 42 cabines equipadas com ar-condicionado, interatividade e bluetooth que comportam até oito pessoas. O passeio dura entre 25 e 35 minutos e os ingressos custam entre R$ 69 (individual) e R$ 516 (cabine com espumante ou vinho).

Parque Cândido Portinari. Av. Queiroz Filho, 1.365, Pinheiros