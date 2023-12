Vai ao musical ‘A Christmas Carol’? Veja serviço e dicas para passeio na região

Nesta sexta, entra em cartaz mais uma curta temporada do esptetáculo musical A Christmas Carol, um conto de Natal, baseado no clássico de Charles Dickens, que ganhou o mundo e encanta gerações. Estrelado por Miguel Falabella, interpretando o avarento Ebenezer Scrooge, a montagem será apresentada nos dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de dezembro, com duas sessões aos sábados e domingos no Teatro Procópio Ferreira (Rua Augusta, 2.823).

Miguel Falabella como Scrooge em 'A Christmas Carol', que ganhou seis dias de apresentações no Teatro Procópio Ferreira. Foto: Adriano Doria/Divulgação

“Scrooge é um personagem icônico e realmente é um presente para qualquer ator, personagem na Inglaterra é todo mundo já fez”, celebra Miguel, que pelo segundo ano consecutivo dará vida ao ricaço, que recebe a visita dos espíritos do Natal. “É um personagem muito bem construído, muito bem apresentado no conto original do Dickens, acho que para qualquer um de nós que tem esse ofício é um presente”, continuou.

Além de estar no elenco, Miguel assina adaptação da história para a montagem que já foi apresentada no ano passado. A direção geral e coreografias ficam por conta de Fernanda Chamma, a direção musical é de Vinícius Loyola e vídeos cenários são de Richard Luiz.

O conto de Dickens já ganhou palcos, especiais para a TV, filmes, desenhos animados e se tornou até mesmo referência para o personagem Tio Patinhas, o avarento mais amado da Disney. A história acompanha Ebenezer Scrooge que, além de avarento, é amargurando e, não obstante, abomina o Natal. O personagem trabalha em um escritório em Londres com Bob Cratchit, um empregado pobre, mas feliz, pai de quatro filhos.

Na véspera do Natal, Scrooge recebe a visita do fantasma de seu ex-sócio, Jacob Marley. No encontro dos dois, Marley diz que o seu espírito não pode descansar em paz já que não foi bom nem generoso em vida, mas que o amigo ainda tem uma chance de se salvar. Para isso, ele receberá a visita de três espíritos naquela noite.

O primeiro fantasma a chegar é o Espírito dos Natais Passados, que mostra a Scrooge a sua adolescência e o início da sua vida adulta, quando ele ainda amava a data. O segundo espírito é o Natal do Presente, um gigante risonho que mostra a Scrooge as celebrações do presente, incluindo a humilde comemoração dos Cratchit, que, apesar de pobre, é uma família muito feliz e unida. O terceiro espírito é o dos Natais Futuros, que não diz nada, mas mostra a Scrooge a sua provável morte morte solitária.

“Acho muito importante sempre trazer a mensagem de A Christmas Carol porque, na verdade, estamos falando de empatia e num país como nosso, no momento que atravessamos, é fundamental se falar de empatia e de um olhar mais humano para vida”, comenta Miguel. “Nós estamos numa encruzilhada e se pretendemos sobreviver nesse planeta vai ser através de um olhar mais humanizado e mais generoso para a vida e para os seus semelhantes, é isso que Scrooge aprende com a visita dos três espíritos”, finaliza.]

Serviço

A Christmas Carol, um conto de Natal

Dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de dezembro. Sextas-feiras, às 20:30h; Sábados , às 17h e 20:30h e Domingos, às 15h e 19h

Teatro Procópio Ferreira - Rua Augusta, 2.823 - Cerqueira César

Ingressos: Setor Premium - R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia ) | Setor II - R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia) | Setor III - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Como chegar

A Rua Augusta é uma das transversais mais famosas da Avenida Paulista, o teatro fica no sentido Jardins. A maneira mais fácil de chegar é usando transporte público. A estação de metrô mais próxima é a Consolação, na Paulista. Para quem for de carro, é possível estacionar no próprio teatro, que tem serviço de valet, custando R$ 30.

Onde comer

Alguns quarteirões fazem a rua que sai da Avenida Paulista em direção ao centro se tornar um polo de aventura gastronômica como poucos em São Paulo.

Clique aqui para ver um especial do Paladar com casas do Baixo Augusta, e veja abaixo algumas dicas deste roteiro

Athenas

O restaurante Athenas fica do outro lado da Paulista, na Augusta sentido Centro. De inspiração grega, o restaurante é sucesso por algumas razões. Bom e rápido serviço, pratos sempre bem servidos e preços praticáveis para quem está acostumado com a noite paulistana, que ficam entre R$ 50 e R$ 60. Dicas: a costela com molho barbecue é um acontecimento tão espetacular quanto o frango da casa. O suco de tangerina sempre vale.

Rua Augusta, 1.449, Consolação

Tels: 3262-1945 e 98397-4670

Horário de funcionamento

Todos os dias, das 8h às 2h30 (da madruga)

Bar Sancho, na Rua Augusta. Foto: Sancho/Divulgação

Sancho

Este é espanhol, feito com muito estudo e critério sobre a culinária hispânica, e seu clima é mais para casais, com iluminação bem escura e luz de velas nas mesas. Também fica na Augusta sentido Centro. Há um nível de ruído maior das conversas em um salão não muito grande, e nem sempre os garçons estão atentos, mas os pratos são redentores. Uma boa pedido é o ceviche da casa. Fantástico, mesmo sem o camote (a batata doce dos peruanos é imbatível).

Rua Augusta, 1415 - Consolação

Estacionamento em frente (sem convênio)

faleconosco@sanchobarytapas.com.br

Horário de Funcionamento: Segunda-feira: 12h - 14h e 17h - 00h | Terça e Quarta-feira: 12h - 00h00 | Quinta-feira: 12h - 1h | Sexta-feira e Sábado: 12h - 2h | Domingo: 12h - 00h00

O Pedaço da Pizza serve fatias de sabores clássicos. Foto: O Pedaço da Pizza/Divulgação

O Pedaço da Pizza

O Pedaço da Pizza, como o próprio nome sugere, serve pizza em pedaços. Dentre outras opções, o local possui as tradicionais como marguerita, portuguesa e pepperoni, mas também de shimeji com couve, 3 cogumelos e opções doces.

Está localizado na R. Augusta, 1463, Bela Vista. 11h/23h (sex. e sáb., 11h/5h; dom. e seg., 16h/23h).

Fogo de Chão Jardins

O restaurante é uma das franquias mais famosas do país especializadas em carne. O rodízio custa R$ 210 por pessoa, com direito à acesso livre para a mesa de saladas e cortes de carne selecionados como picanha, costelão, alcatra, bife ancho, entre outros.

O restaurante fica na Rua Augusta, 2077 e funciona de segunda a sábado das 12h às 23h30. Aos domingos e feriados, das 12h às 21h30.

Veja mais detalhes no roteiro completo do Baixo Augusta do Paladar Estadão