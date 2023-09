Vai aos musicais de Ney Matogrosso e Silvio Santos? Veja serviço e dicas para passeio na região

O Teatro Opus Frei Caneca recebe nos próximos dias duas temporadas coladas uma a outra, com musicais sobre personalidades das mais fortes no imaginário brasileiro. A vida de Ney Matogrosso volta a ser encenada, a partir desta sexta, 22, no especial Homem com H, com texto de Emilio Boechat e Marilia Toledo, para ficar até 30. Já no domingo, no mesmo teatro, quem ganha a cena é a história de Silvio Santos, na comédia musical Silvio Santos Vem Aí. A direção é de Fernanda Chamma e o texto, dos mesmos autores de Ney, Marília Toledo e Emílio Boechat,

A vida de Ney segue um roteiro de pouco compromisso cronológico e mais dramático. Ele é vivido por Renan Mattos, que passou por um longo processo de seleção até se firmar no papel do artista.

Ator Renan Mattos como Ney Matogrosso Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO CONTEUDO

A história começa em um show do Secos & Molhados, em plena ditadura militar, quando uma pessoa da plateia o xinga de “viado”. Essa cena se funde com momentos da infância e adolescência do artista. E, dessa forma, outros episódios vão se encadeando na cena.

Para contar essa história, Marilia Toledo e Emilio Boechat mergulharam nas três biografias já publicadas sobre Ney Matogrosso, além de matérias jornalísticas, vídeos e o próprio artista. “Com a ajuda do próprio Ney, tentamos ser fiéis aos fatos mais importantes de sua vida privada e profissional, mas com a liberdade lúdica que o teatro pede”, revela a diretora.

Renan Mattos nos bastidores de 'Homem com H' Foto: Tiago Queiroz / ESTADÃO CONTEÚDO

As trocas de figurinos e maquiagens, importantes na história, são feitas na frente do público, propositalmente para brincar com as ideias de oculto e explícito. A liberdade é algo que está muito forte no contexto da história. “Principalmente, a liberdade de ser quem se é, a qualquer custo. Ney combateu a ditadura não com palavras, mas com sua atitude cênica, entrando maquiado e praticamente nu no palco e na televisão, na época de maior censura que o país já viveu. As ambiguidades que ele sempre trouxe para o público foram pauta na década de 70 e permanecem em pauta até os dias de hoje. Ele também sempre foi adepto do amor livre e deixou clara a sua bissexualidade desde o início”, disse Toledo.

Serviço

Homem com H

22 a 30 de setembro

Horários: sexta às 21h30; e sábado, às 17h e 21h

Ingressos a partir de R$ 20

Opus Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 - 2º andar, loja 302

Consolação, São Paulo

Silvio Santos Vem aí

A obra que explora a intensa vida de superações e polêmicas do maior apresentador da TV brasileira não centra apenas no artista. A seu lado aparecem atores que vivem também Gugu Liberato, Hebe, Elke Maravilha, Wagner Montes, Bozo, Pedro de Lara e outros. As músicas que marcaram o programa e a década também compõem o pacote saudosista.

Imagem do musical Silvio Santos Vem Aí Foto: ADRIANO DORIA / undefined

Em um texto de imprensa, a diretora Marília Toledo diz que fazer um musical 100% nacional é um dos principais desafios e orgulho sobre o trabalho. “Falar de uma figura tão emblemática da nossa cultura popular, usando a música como fio condutor da história, nos permite uma boa liberdade estética. Isso se dá porque conhecemos bem os personagens ligados ao Silvio Santos, além dos ritmos e canções que acompanharam a trajetória do apresentador e empresário desde sua ascensão profissional até a década de 90, que é a linha cronológica da dramaturgia, escrita por mim e pelo Emilio Boechat”, analisa.

Serviço

Silvio Santos Vem Aí

24 de setembro a 1 de outubro

Horário: domingo, às 16h e às 19h

Ingressos a partir de R$ 20

Teatro Opus Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 - 2º andar, loja 302

Consolação, São Paulo

Onde Estacionar

A Rua Frei Caneca não deveria ter um shopping. Sem um estudo de impacto sério, a região ganhou fortes dores de cabeça com os coágulos no trânsito à medida em que nos aproximamos do número 569. Mas não desista. O estacionamento do próprio shopping é o melhor mesmo, não há ruas adjacentes com vagas certas e a região não é tão segura para aventuras. Pague então os R$ 20 cobrados pelas duas horas (um bom preço) e fique tranquilo. Clique aqui para saber como chegar ao Shopping Frei Caneca

Onde comer

Alguns quarteirões fazem a rua que sai da Avenida Paulista em direção ao centro se tornar um polo de aventura gastronômica como poucos em São Paulo. A Dona Augusta tem de tudo um pouco

Athenas

Saindo do shopping, a rua paralela à Frei é ela, a rainha Augusta. Suba em direção à Paulista e, antes de chegar ao Banco Safra, encontre algumas ótimas opções.

Restaurante Athenas: pratos bem servidos Foto: Athenas

O restaurante Athenas, de inspiração grega, é sucesso por algumas razões. Bom e rápido serviço, pratos sempre bem servidos e preços praticáveis para quem está acostumado com a noite paulistana, que ficam entre R$ 50 e R$ 60. Dicas: a costela com molho barbecue é um acontecimento tão espetacular quanto o frango da casa. O suco de tangerina sempre vale.

Rua Augusta, 1.449, Consolação

Tels: 3262-1945 e 98397-4670

Horário de funcionamento

Todos os dias, das 8h às 2h30 (da madruga)

Sancho

Este é espanhol, feito com muito estudo e critério sobre a culinária hispânica, e seu clima é mais para casais, com iluminação bem escura e luz de velas nas mesas.

Bar Sancho Foto: Sancho

Há um nível de ruído maior das conversas em um salão não muito grande, e nem sempre os garçons estão atentos, mas os pratos são redentores. Uma boa pedido é o ceviche da casa. Fantástico, mesmo sem o camote (a batata doce dos peruanos é imbatível).

Rua Augusta, 1415 - Consolação

Estacionamento em frente (sem convênio)

faleconosco@sanchobarytapas.com.br

Horário de Funcionamento:

Segunda-feira: 12h - 14h e 17h - 00h

Terça e Quarta-feira: 12h - 00h00

Quinta-feira: 12h - 1h

Sexta-feira e Sábado: 12h - 2h

Domingo: 12h - 00h00





O Pedaço da Pizza

O Pedaço da Pizza, como o próprio nome sugere, serve pizza em pedaços. Dentre outras opções, o local possui as tradicionais como marguerita, portuguesa e pepperoni, mas também de shimeji com couve, 3 cogumelos e opções doces.

O Pedaço da Pizza Foto: O Pedaço da Pizza

Está localizado na R. Augusta, 1463, Bela Vista. 11h/23h (sex. e sáb., 11h/5h; dom. e seg., 16h/23h).





Calçadão Urbanóide

Uma boa opção para quem está em grupo e quer pratos para todos os gostos é o Calçadão Urbanóide. É uma travessa na Baixa Augusta e diversas coisas podem ser encontradas ali como kebab, lanche, hambúrguer e até creme brulée. Os preços de cada barraquinha podem espantar em um primeiro momento, mas dá para encontrar boa comida por bons preços.

Calçadão Urbanóide Foto: Calçadão Urbanóide

Localizado na Rua Augusta, 1291, Consolação. Qua., 16h/22h. Qui., 16h/22h30. Sex., 16h/1h. Sáb., 12h/1h. Dom., 12h/23h. Fecha seg. e ter.





Biyou’Z Gastronomia Africana

A casa é especializada em comida africana e comandada pela camaronesa Melanito Biyouha, que chegou ao Brasil em 2003 e, quatro anos depois, foi pioneira ao inaugurar o Biyou’z Gastronomia Africana, no centro de São Paulo, com 36 lugares. E, além de Camarões, a casa conta com pratos de outras nações africanas, como Angola e Congo.

Localizada na R. Fernando de Albuquerque, 95, Consolação. 2339-1220. 12h/00h.