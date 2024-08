Vai ver Fernanda Montenegro no Ibirapuera? Veja serviço, dicas de passeio e conheça obra de Beauvoir

Fernanda Montenegro chega mais uma vez a São Paulo para ler A Cerimônia do Adeus, texto de Simone de Beauvoir, após uma temporada de 20 apresentações no Sesc 14 Bis. Desta vez, porém, a proporção é ainda maior: no domingo, 18, a atriz fará uma sessão gratuita que será transmitida para 15 mil pessoas no gramado do Auditório do Ibirapuera.

PUBLICIDADE Dentro do teatro, 792 sortudos terão a oportunidade de ver a atriz em carne e osso. Os ingressos para o interior do auditório se esgotaram em menos de 30 minutos. As entradas para o gramado também já não estão disponíveis. A artista lerá trechos de A Cerimônia do Adeus, de 1981, mesclado com outras obras da filósofa francesa. Sem personificar Beauvoir, Fernanda conta apenas com óculos, uma mesa, uma cadeira, trilha sonora e iluminação para dramatizar o texto.

Fernanda Montenegro faz leitura dramática gratuita de Simone de Beauvoir no Parque Ibirapuera. Foto: Eduardo Nicolau/Estadão

O livro, publicado no Brasil pela editora Nova Fronteira, é um texto importante no catálogo de Beauvoir. A Cerimônia do Adeus traz, no cerne, a relação da pensadora com o filósofo Jean-Paul Sartre. O casal gerou polêmicas, mas era símbolo da liberdade e do pensamento existencialista no século 20.

Os dois viveram um relacionamento aberto até a morte do filósofo, em 1980. O livro escolhido por Fernanda é um relato de Beauvoir sobre os últimos anos de vida de Sartre. Com A Cerimônia do Adeus, a pensadora trouxe reflexões do filósofo acerca de temas sensíveis, como a velhice e a morte.

O espetáculo será transmitido na parede do próprio auditório, com som e imagem de alta definição. Serão mais de mil metros quadrados projetados e haverá tradução para libras e uma área PCD. Ao final do monólogo, a porta ao fundo do palco se abrirá e a atriz fará um agradecimento para os presentes.

Conforme a organização, haverá vendedores ambulantes já registrados pelo Parque Ibirapuera no espaço reservado do gramado. Será permitida a entrada com garrafas ou copos de material flexível (exceto vidro, metal ou materiais perigosos) com água. Também haverá um ponto de hidratação.

Publicidade

Serviço - Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir

Data: 18 de agosto de 2024

18 de agosto de 2024 Horário: 19h, com abertura dos portões às 17h

19h, com abertura dos portões às 17h Ingressos: Esgotados

Esgotados Local: Auditório do Ibirapuera – Oscar Niemeyer (Av. Pedro Álvares Cabral, 0 - Ibirapuera, São Paulo). Projeção voltada para o gramado da parte traseira do anfiteatro. Acesso pelos portões 2 e 10 do Parque Ibirapuera

Auditório do Ibirapuera – Oscar Niemeyer (Av. Pedro Álvares Cabral, 0 - Ibirapuera, São Paulo). Projeção voltada para o gramado da parte traseira do anfiteatro. Acesso pelos portões 2 e 10 do Parque Ibirapuera Capacidade: Auditório: 792 pessoas / Área externa: 15 mil pessoas.

Auditório: 792 pessoas / Área externa: 15 mil pessoas. Classificação indicativa: 12 anos

12 anos Duração: 75 minutos

Como chegar

O acesso para o evento será feito pelos portões 2 e 10 do Parque Ibirapuera, que são relativamente próximos um ao outro. A estação de metrô mais próxima é a AACD Servidor, da Linha 5 - Lilás, localizada a 1 km do parque. O recomendado é descer na estação e pegar um ônibus ou carro de aplicativo.

Onde comer

Prêt no MAM

O salão do restaurante Prêt no MAM, com vista para o Parque Ibirapuera. Foto: Ana Paula Allan Zink/Reprodução

Uma boa dica no interior do parque é o Prêt no MAM, restaurante no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) com vista para o Jardim de Esculturas, a Oca e a marquise. Vale chegar um pouco antes da apresentação para aproveitar as opções que vão de drinks, cafés ao sanduíche de alho-poró com brie (R$ 22) e à banana dourada com sorvete (R$ 24). No museu, dá para conferir exposições como a de Claudia Andujar, que exibe Sonhos Yanomami, de 2002.

Serviço

PUBLICIDADE Onde: Marquise do Ibirapuera - Complexo Viário Ayrton Senna, s/n, Vila Mariana

Marquise do Ibirapuera - Complexo Viário Ayrton Senna, s/n, Vila Mariana Horário: Ter. a dom. 10h/18h

Ter. a dom. 10h/18h Telefone: (11) 5085-1306 Selvagem

Fachada do restaurante Selvagem no Parque Ibirapuera. Foto: Arthur Sayeg/Reprodução

Outra opção no interior do parque é o restaurante Selvagem, com uma arquitetura que une gastronomia com a natureza do Ibirapuera. A cozinha é comandada pelo chef Filipe Leite e oferece opções como o croquete de porco braseado (R$ 47) e o coco mule (R$ 56), uma batida de coco feita com cachaça, leite, espuma e lascas de coco, acompanhada por um picolé de tapioca enrolado em folha de uva malbec.

Publicidade

Serviço

No topo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), está uma vista deslumbrante e um restaurante em homenagem a ela: o Vista, com paredes envidraçadas. O local é comandado pelo chef Pedro Oliveira e foi recomendado no Guia Michelan 2024.

Serviço

Onde: Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, 8⁠º andar, Vila Mariana

Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, 8⁠º andar, Vila Mariana Horário: Ter. a sex. 12h/16h; ter. a sáb. 19h/23h; sáb. 12h/16h e 19h/23h; dom. 12h/17h

Ter. a sex. 12h/16h; ter. a sáb. 19h/23h; sáb. 12h/16h e 19h/23h; dom. 12h/17h Telefone/WhatsApp: (11) 2658-3188

Passeio

Planetário Aristóteles Orsini, mais conhecido como Planetário Ibirapuera, na zona sul da capital. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Além de dar uma volta no parque, uma ótima opção para quem quer esticar o passeio é o Planetário Aristóteles Orsini, conhecido como Planetário Ibirapuera. No domingo, haverá a exibição especial ao vivo Estrelas de São Paulo. Também há duas sessões infantis de O Show da Luna e, mais tarde, a Olhar para o céu de São Paulo outra vez. Confira a programação completa aqui.

Publicidade

Serviço