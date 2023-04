Veja as primeiras imagens de Bob Esponja, O Musical, que vai estrear em maio no Rio

Lançada em fevereiro de 2000 no Brasil (nos EUA, foi um pouco antes, em 17 de julho de 1999), a animação Bob Esponja apresentou um sujeito simplório, com uma calça quadrada e morador de uma casa no formato de abacaxi, localizado no fundo do Oceano Pacífico. Ao lado de amigos como Patrick, Bob está satisfeitíssimo com o magro salário que ganha como cozinheiro do restaurante Siri Cascudo.

O sucesso foi imediato - durante quase 20 anos consecutivos, Bob Esponja, Calça Quadrada reinou como a mais assistida série animada da Nickelodeon, fonte de inspiração para bordões, memes da cultura pop, lançamentos teatrais, produtos de consumo e uma base de fãs global.

Personagens do espetáculo que estreia em maio no Rio: Davi Sá (Patrick Estrela), Mateus Ribeiro (Bob Esponja) e Analu Pimenta (Sandy) Foto: Leo Aversa

E um desses frutos, Bob Esponja, O Musical, estreia no dia 12 de maio, no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes. Em seguida, o espetáculo segue para São Paulo, no Teatro Sergio Cardoso, com estreia no dia 27 de julho. Trata-se da primeira versão latino-americana do espetáculo que estreou na Broadway em 2017 - fora dos EUA, apenas o Reino Unido contou com uma versão estrangeira.

Na versão nacional, Mateus Ribeiro, um dos grandes nomes do musical brasileiro, será Bob Esponja, e estará ao lado de Davi Sá (Patrick Estrela), Analu Pimenta (Sandy) e Tauã Delmiro (Plankton), entre outros.

A Fenda do Biquíni, lugar onde Bob Esponja e seus amigos vivem, está sob ameaça de um vulcão. A história retrata os habitantes da região superando as adversidades, mostrando que a população unida e, principalmente, que os sentimentos verdadeiros conseguem salvar o mundo.

Cena de Bob Esponja, o Filme Foto: Nickelodeon Movies

Outra cena de Bob Esponja, o Filme Foto: Nickelodeon Movies

Continua após a publicidade

O musical traz ainda canções originais de grandes nomes, como David Bowie, Cindy Lauper, John Legend, Steven Tyler, Sara Bareilles e Panic!At the Disco.

O personagem foi criado pelo americano Stephen Hillemburgh que, formado em biologia marinha e fã de esportes aquáticos, começou a carreira ensinando a matéria para crianças. Interessado em transformar isso em um desenho, ele fez pós-graduação em animação experimental. Da soma dessas experiências, nasceu o universo subaquático de Bob Esponja.

Bob Esponja, O Musical tem uma produção da Touché Entretenimento, com direção geral de Renata Borges, direção artística de Gustavo Barchilon, direção musical de Laura Visconti e versão brasileira de Anna Toledo. A ficha técnica da montagem brasileira traz ainda grandes nomes como Fabio Namatame (figurinos), Maneco Quinderé (iluminação), Alonso Barros (coreografia) e Natalia Lana (cenografia), entre outros.