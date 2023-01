Verona quer cobrar ingresso para o turista visitar o ‘balcão da Julieta’

Ansa - A Prefeitura de Verona, no norte da Itália, quer começar a cobrar ingressos no “balcão da Julieta”, ponto turístico que remete à célebre tragédia escrita por William Shakespeare.

A atração fica na Casa da Julieta, museu que homenageia a peça teatral e que há anos tenta encontrar maneiras de lidar com o turismo de massa.

Luca Ceccarelli beija sua esposa Irene Lanforti, no balcão da Julieta, em Verona, logo depois de se casarem

Segundo o jornal italiano La Repubblica, a partir de 14 de fevereiro, justamente no Dia dos Namorados na Itália, a Prefeitura de Verona vai cobrar um ingresso de dois euros (R$ 11) de turistas que quiserem ver a “sacada de Julieta”.

De acordo com o diário, a medida ainda não é oficial, mas está perto de ser confirmada pelo governo do prefeito Damiano Tommasi, um célebre ex-jogador de futebol de centro-esquerda.

A sacada fica no pátio de entrada do museu, logo acima de uma estátua de Julieta bastante concorrida entre os turistas. No entanto, a aglomeração de visitantes nas ruas estreitas do local é motivo de reclamação frequente dos moradores.

O bilhete para o museu custa seis euros (R$ 33), mas o acesso ao pátio com a sacada e a estátua costuma ser livre.

Na peça de Shakespeare, que retrata o amor entre dois jovens de famílias rivais em Verona, é na sacada do quarto de Julieta que ela e Romeu se declaram um ao outro pela primeira vez, selando seu amor e também seu destino trágico.