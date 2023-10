Viúvo de Zé Celso faz vaquinha para reformar apartamento após incêndio: ‘Recuperar acervo precioso’

O viúvo de Zé Celso abriu uma vaquinha online para ajudar a financiar a reforma de seu apartamento que foi atingido por um incêndio em julho deste ano. Marcelo Drummond postou um vídeo nas redes sociais sobre o assunto nesta quarta-feira, 4.

O ator e o diretor viviam em um imóvel na região do Paraíso, Zona Sul de São Paulo. No Instagram, Marcelo disse que pretende arrecadar R$ 240 mil para reforma.

“Recuperar o acervo precioso que restou em cada pasta, em cada caixa, em cada gaveta, armário, estante do apartamento do Zé virou minha missão. Desde que eu pude pôr os pés aqui, eu passo os dias limpando com extremo cuidado, orientado por uma técnica do patrimônio”, disse.

“Depois dessa tragédia brutal, eu preciso conseguir recursos para iniciar uma obra extensa nos apartamentos. Muitas paredes dos dois apartamentos, que eram unidos, ficaram destruídas. Janelas, louças de banheiro, tudo que foi tomado pelo fogo, virou destroço. O que não virou destroço tá coberto de fuligem, com as paredes pretas. Eu preciso fazer uma obra para colocar os imóveis em ordem e devolver para os proprietários”, disse.

Então, o artista concluiu: “Eu vim apelar para vocês [...] para que me ajudem a realizar essa obra na casa em que o Zé vivia comigo e com outros”. Veja o vídeo: