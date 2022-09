10 filmes para ver no feriado ou no fim de semana, como ‘Elvis’, que estreou no streaming

Feriado é um bom motivo para ver produções que foram ficando para depois, devido ao grande número de ofertas. Hora de escolher um filme para assistir com alguém do lado ou sem alguém mesmo. A lista a seguir tem dez sugestões recentes que chegaram a diversas plataformas, claro que pode guardar e conferir também no fim de semana eu está chegando.

Entre as opções indicadas, Elvis, de Baz Luhrmann, Pureza, com Dirá Paes, ou ainda Samaritan, com Sylvester Stallone. Mas tem outras dicas que valem um tempinho na frente da telinha. Aproveite.

Elvis - HBO Max





Filme retrata a relação de Elvis Presley, que aqui é interpretado por Austin Butler, com o Coronel Tom Parke, vivido por Tom Hanks. Obra lança olhar para a complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde a ascensão do cantor à fama até seu estrelato. A história tem como pano de fundo a evolução da paisagem cultural e a perda da inocência na América. No centro dessa jornada está uma das pessoas mais importantes e influentes na vida de Elvis, a esposa Priscilla Presley, vivida por Olivia DeJonge. Direção de Baz Luhrmann.

A atriz Dira Paes, no filme 'Pureza' (Foto Magno Barros) Foto: Magno Barros

Pureza - Globoplay





Inspirado em história rela, filme conta a saga de Pureza (Dira Paes), uma mãe solo que mora com seu filho, Abel (Matheus Abreu), em uma pobre região do Maranhão. Descontente com a vida que levam, o jovem resolve deixar o local para buscar emprego em um conhecido garimpo, com a promessa de dar uma vida melhor para a matriarca. Após meses sem notícias do filho, Pureza resolve sair em busca do rapaz. Direção de Renato Barbieri.





Samaritan - Amazon Prime Vídeo

o jovem Sam Cleary (Javon Walton), de 13 anos, suspeita que seu misterioso e recluso vizinho o senhor Smith (Sylvester Stallone) é na verdade uma lenda escondida à vista de todos. Há 25 anos, o vigilante superpoderoso de Granite City, o Samaritano, foi dado como morto após uma briga num armazém com seu rival, Nemesis. A maioria acredita que o Samaritano morreu no incêndio, mas alguns na cidade, como Sam, têm esperança de que ele ainda esteja vivo. Com o crime em ascensão e a cidade à beira do caos, Sam assume como missão persuadir seu vizinho a sair do esconderijo para salvar a cidade da ruína.





Agente Oculto - Netflix





Baseado no livro de Mark Greaney, filme traz Ryan Gosling como um jovem recrutado na prisão por Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton) para virar um agente oculto do programa Sierra, da CIA. Mas agora o programa está em baixa na agência, e Denny Carmichael (Regé-Jean Page) vai fazer de tudo para eliminar Six, enviando o assassino mercenário Lloyd Hansen (Chris Evans). Também estão no elenco, Ana de Armas, Billy Bob Thornton e Wagner Moura, e a direção é dos irmãos Russo, Anthony e Joe,

Continência ao Amor - Netflix





Na trama, a batalhadora Cassie (Sofia Carson) é empregada de um bar noturno, em Austin, no Texas. Seu desejo, no entanto, é trilhar uma carreira como cantora e compositora. Daí surge o Luke (Nicholas Galitzine), que é um fuzileiro naval com data marcada para embarcar para o trabalho, função que almeja pois se identifica com disciplina do serviço militar. Por conveniência, eles se casa, mas uma tragédia transforma esse relacionamento de fachada em realidade.





Lightyear - Disney+





A aventura conta a origem de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo da franquia Toy Story. O filme gira em torno do lendário patrulheiro espacial após ficar preso em um planeta hostil a 4,2 milhões de anos-luz da Terra com sua comandante e tripulação. Junto com um grupo de recrutas ambiciosos e seu carismático gato-robô, Sox, o personagem tenta encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e tempo. Entretanto, a chegada de Zurg, uma imponente presença com um exército de robôs impiedosos e um plano misterioso, complicará a situação e ameaçará a missão de Buzz.





Treze Vidas O Resgate - Prime Vídeo





A produção é baseada em um caso real sobre um time de futebol infantil que ficou preso em uma caverna em Tham Luang, na Tailândia em 2018. Dirigido por Ron Howard e protagonizado por Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton, o filme conta a história desse difícil resgate. Drama mostra como foi o resgate dos 12 meninos que, junto com seu técnico, ficaram presos por mais de duas semanas.





O Predador: A Caçada - Star+





O thriller de ação é o mais novo lançamento da franquia Predador. Ambientado no mundo da Nação Comanche em 1700, o filme conta a história de uma jovem guerreira decidida a proteger seu povo do perigo iminente. Ela consegue perseguir e confrontar sua presa, que na verdade é um predador alienígena muito evoluído e com tecnologia avançada. O resultado é um confronto brutal entre os adversários.

Luck - Apple+





A animação conta a história de Sam Greenfield, a pessoa mais azarada do mundo que encontra uma moeda da sorte e de repente tudo em sua vida começa a dar certo. No entanto, ela acaba perdendo essa moeda e descobre a Terra da Sorte, curiosa, a personagem decide explorar o lugar. O problema é que humanos não são permitidos no local e sua única chance é se juntar às criaturas mágicas que lá vivem. Direção de Emmy Peggy Holmes.





Secret Headquarters - Paramount+

Filme conta a história de Charlie Kincaid (Walker Scobell), um garoto que descobre sem querer um quartel general secreto no subsolo de sua casa com seus amigos. A partir disso, passa a suspeitar que seu pai (Owen Wilson) ausente pode ter uma vida dupla. O jovem e seus colegas terão que defender o esconderijo enquanto os mais perigosos vilões atacam, para só assim, conseguirem salvar o mundo.