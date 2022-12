8 filmes e 2 séries da Argentina para maratonar antes da final da Copa

Fazemos uma lista de filmes, documentários e séries ambientados na Argentina para se maratonar enquanto não chega a final da copa no Domingo. Longas como Argentina 1985, disponível no Prime Video e que representa o país no Oscar 2023, ou a série A Taça é Nuestra, divertida história sobre uma desclassificação da seleção argentina da Copa após atos violentos da torcida em um jogo contra o Brasil nas eliminatórias, que está no Star+.





Argentina, 1985 - Prime Vídeo

O filme é inspirado na história real dos promotores Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo, que ousaram investigar e processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina, no ano de 1985. Sem se deixar intimidar pela influência ainda considerável dos militares em sua frágil nova democracia, Strassera e Moreno Ocampo reuniram uma jovem equipe jurídica de heróis improváveis para esta batalha de Davi contra Golias. Sob constante ameaça a si mesmos e suas famílias, eles correram contra o tempo para trazer justiça às vítimas da junta militar.





Peter Lanzani e Ricardo Darín em cena do filme 'Argentina, 1985' Foto: Amazon Studios





O Cidadão Ilustre - Netflix

Um escritor argentino e vencedor do Prêmio Nobel, radicado há 40 anos na Europa, volta para sua terra natal, ao povoado onde nasceu e que inspirou a maioria de seus livros, para receber o título de Cidadão Ilustre da cidade. Longa tem direção de Gastón Duprat e Mariano Cohn.









Granizo - Netflix

Miguel Flores é um homem do tempo que falha em prever uma terrível chuva de granizo e, com isso, se torna uma figura odiada. Forçado a deixar Buenos Aires, ele volta para sua cidade de origem, Córdoba, em uma viagem de redescoberta. Filme é dirigido por Marcos Carnevale.









Medianeras - Reserva Imovision

Mariana, Martin e a cidade. Os dois vivem na mesma quadra, em apartamentos um de frente para o outro, mas nunca conseguem se encontrar. Eles se cruzam sem saber da existência do outro. Ela sobe as escadas, ele desce as escadas; ela entra no ônibus, ele sai do ônibus. Eles sentam na mesma fileira em um cinema, mas a sala é escura. A cidade que os coloca juntos é a mesma que os separa. Dir. Gustavo Taretto.

Meu Querido Zelador - Star+

Eliseo é zelador de um prédio há quase 30 anos. Pelo tempo passado no local, usa e abusa do seu poder de vigilância e intromissão para descobrir detalhes da vida dos vizinhos. Cheio de segredos, opera na escuridão para que “o vento corra a seu favor” frente a quem ameaça seu futuro no trabalho. Série é protagonizada por Guillermo Francella.





Relatos Selvagens - HBO Max

Filme traz uma história que mistura comédia, tragédia, amor, decepção, passado e a violência oculta em cada ser humano. Encontrando-se vulneráveis a mudanças voláteis e imprevisíveis na realidade, os personagens são empurrados para o abismo e para o inegável prazer de perder o controle, cruzando a tênue linha que separa a civilização da brutalidade. No elenco, Ricardo Darin, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erica Rivas, Rita Cortese, Darío Grandinetti, Julieta Zylberberg. Direção de Damian Szifron.













O Segredo dos Seus Olhos - Prime Vídeo

Benjamín se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é um caso real de estupro e assassinato de uma jovem. Em sua jornada, o aposentado conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado. Vencedor do Oscar de Filme Estrangeiro de 2010. Dir. Juan José Campanella.













A Taça É Nuestra - Star+

Depois de zerar a conta bancária para levar o seu filho na Copa do Mundo, Lucho fica devastado ao ver o seu país, Argentina, desqualificado por causa de uma sanção. Agora, Lucho quer devolver ao filho o sonho e a esperança de levar a Argentina de volta ao campeonato. Agora, ele lidera o plano mais louco da história do esporte, roubar a Taça. Série é protagonizada por Joaquín Furriel (Lucho Buenaventura), Benjamín Amadeo (Wally Castaneda), Carla Quevedo (Bárbara Simone) e Javier Gómez (Frank Manila).









Um Conto Chinês - Star+

O ranzinza Roberto trabalha numa loja de ferragens, e vive de maneira metódica. Mas sua rotina muda quando um chinês que não fala uma palavra de espanhol aparece em seu caminho, e ele decide ajudar o adorável forasteiro. Com Ricardo Darín.





Um Time Show de Bola - Telecine

O garoto Amadeo, um grande, insuperável, o maior jogador de pebolim, é desfiado por um outro menino, grandalhão, forte, exibido, mas que perde a partida. Ele nunca aceitará essa derrota, se sente humilhado, vai embora da pequena cidade. Tempos mais tarde retorna, já rapaz, forte, belo, e um grande craque da bola, um dos melhores jogadores de futebol. Ele volta para ter sua revanche, quer acabar com seu algoz, e desafiará o tranquilo Amadeo para o jogo de sua vida. Amadeo não tem alternativa e aceita o desafio. E é aí que entram em campo outros importantes personagens. Os jogadores que formavam os times do seu pebolim. Sim, ganham vida e partem para a batalha. Direção de Juan José Campanella.