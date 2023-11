‘A Fazenda 2023′: André está na Roça; Cézar Black, Shayan e Alicia disputam vaga de Fazendeiro

A formação da Roça na noite desta terça-feira, 21, no reality A Fazenda foi agitada e definiu o nono grupo de participantes a enfrentar a berlinda nesta edição. Nesta semana, a disputa, inicialmente, será entre Cézar Black, Alicia X, Shayan e André Gonçalves, vetado da Prova do Fazendeiro.

O primeiro voto direto para as cadeiras da Roça veio da Fazendeira da Semana, Jaquelline Grohalski, que indicou Cézar Black com a justificativa de que o peão teria um comportamento de jogo que ela considera “desrespeitosa”. A Fazendeira ainda acrescentou que Black teria mudado o comportamento assim que ela “colocou o chapéu” após a prova no dia anterior até a incluindo em conversas.

Como punição pela cadeira quebrada após briga do dia anterior entre Cézar Black e Lucas Souza, Jaquelline perdeu a imunidade durante a formação, podendo ser votada assim como os outros participantes. No entanto, o mais votado com sete indicações foi o empresário Shayan, que ocupou o segundo banco da Roça e puxou André Gonçalves para lhe acompanhar.

No Resta Um, quem sobrou foi Radamés. Como último indicado, o peão vetou André da Prova do Fazendeiro que nesta quarta-feira, 22. Mas Radamés não se manteve muito tempo na Roça e logo foi substituído.

Com o poder Branco, Lily teve de retirar o último indicado e escolher entre os peões que ainda não haviam ido para votação do público: Alicia X, Yuri Meirelles e WL. A influencer escolheu Alicia, que ocupou o quarto banco da Roça.

O resultado da votação para quem saíra do reality será divulgado na próxima quinta-feira, 23, a partir das 22h30, pela Record TV.

Cuspe e gritaria

O ex-BBB Cezar Black e o influenciador e ex-militar Lucas Souza protagonizaram uma briga acalorada no reality show A Fazenda 15 nesta segunda-feira, 20. Durante o ocorrido, Lucas chegou a cuspir no rosto de Black.

A discussão escalonou após o ex-BBB questionar o motivo de Lucas ter levado uma foto da ex-mulher, Jojo Todynho, ao programa. O influenciador ameaçou agredir Black caso ele citasse sua ex-mulher novamente. “E eu vou com muito orgulho expulso”, declarou.

Ao se posicionar sobre a indicação durante a formação, uma briga se instaurou novamente quando Black disse que não mudou o comportamento com Jaquelline e a única conversa que a jogadora foi incluída foi durante a briga no dia anterior entre Cézar e Lucas. A briga, que teve intervenção de seguranças após o ex-militar cuspir na cara do opositor, terminou com Jaquelline quebrando uma cadeira.

A menção a discussão anterior escalonou e Lucas, indignado com a acusação de utilizar a ex-mulher como estratégia de jogo, avançou novamente afirmando não querer participar da dinâmica. Depois de ser contido pelos colegas de jogo e pelos seguranças da produção, Souza apenas mudou de lugar e continuou a participação.