‘A Fazenda 2023′: Jaquelline é a nova Fazendeira, saiba como foi a dinâmica

Nesta quarta-feira, 4, foi decidido o novo Fazendeiro desta edição de A Fazenda, reality show da Record. Jaquelline se destacou na disputa e tornou-se A Fazendeira, escapando da berlinda, após ter sido a mais votada pelos peões na noite anterior.

A prova contou com duas fases onde quem pegasse mais espigas de milho antes do espantalho acordar se tornaria o Fazendeiro. Jaquelline competiu com Darlan, o ‘Laranjinha’, e Sander. Darlan foi eliminado ainda na primeira fase, deixando a segunda nas mãos de Sander e Jaquelline.

Darlan e Sander permaneceram na Roça com Tonzão Chagas e disputarão pela permanência no jogo na próxima quinta-feira, 5.

O resultado da roça será revelado na próxima quinta-feira, [data], a partir das 22h30, na Record.