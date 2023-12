‘A Fazenda 2023′: Kally Fonseca é a nona eliminada do reality; confira a porcentagem de votos

Kally Fonseca foi a nona eliminada de A Fazenda 2023. O resultado da roça desta semana foi revelado na noite desta quinta-feira, 1.

A ex-peoa teve apenas 9,68% dos votos para permanência no reality show da Record TV. Kally foi a mais votada pela casa para ocupar uma vaga na Roça e chegou a disputar pela vaga de Fazendeiro e uma fuga da berlinda, mas não se saiu muito bem.

Em sua despedida, a peoa agradeceu e afirmou que irá “lutar por tudo lá fora” como lutou dentro do jogo, e permanecerá torcendo por Cézar Black, com quem teve um romance dentro do reality.