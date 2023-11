‘A Fazenda 2023′: Lucas Souza está na Roça; Jaquelline, Yuri e Henrique disputam vaga de Fazendeiro

Na noite desta terça-feira, 7, o reality A Fazenda definiu o grupo de participantes para enfrentar mais uma Roça. Nesta semana, a disputa será entre Jaquelline Grohalski, Yuri Meirelles e Henrique Martins.

O resultado da votação para quem saíra do reality será divulgado na próxima quinta-feira, 9, a partir das 22h30, pela Record TV. Foto: Reprodução de Vídeo/Rede Record/A Fazenda

O primeiro voto direto para as cadeiras da Roça veio do Fazendeiro da Semana, Shayan Haghbin, que indicou Jaqueline, a quem disse ser “uma pessoa muito maldosa” e ter levantado “assunto de machismo” em acusações contra ele. A peoa em resposta afirmou que o Fazendeiro “prega muito o certo, mas não pratica no dia a dia”.

Durante a votação dos peões, Nadja foi a mais votada e ocupou a segunda cadeira da Roça mais uma vez e afirmou que “já era esperado”, puxando Yuri Meirelles para a berlinda.

No Resta Um, quem sobrou foi Henrique, que se se tornou último indicado para Roça, após Alicia salvar Black de ir para a berlinda,

Com a formação feita, a vencedora da Prova de Fogo, Alicia X, que escolheu o Poder Branco para si e Poder Laranja para Cézar Black após abrir o Lampião do Poder. Enquanto Black usou o Poder para tirar Nadja Pessoa da Roça e colocar Lucas Souza no lugar, Alicia utilizou o poder para vetar Lucas de participar da Prova do Fazendeiro que acontece nesta quarta-feira, 8.

