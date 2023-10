A Record irá se pronunciar oficialmente sobre o polêmico episódio de A Fazenda, em que os participantes Lucas Souza e Yuri Meirelles se envolveram em uma discussão marcada por alegações de homofobia, durante a transmissão ao vivo desta quarta-feira, 4, às 22h45.

A apresentadora Adriane Galisteu, em suas redes sociais, confirmou que a transmissão desta quarta-feira trará atualizações sobre o caso: “Tô lendo e acompanhando que vocês querem muito o pronunciamento. A Record já fez um pronunciamento, mas vocês precisam assistir ao ao vivo. Hoje o ao vivo tem pito e tem pronunciamento. Então é legal assistir. Espero vocês às 22h45. Hoje é dia de prova do Fazendeiro e de colocar os pingos nos ‘i’s.”

O episódio em questão ocorreu após uma discussão na madrugada de quarta-feira, quando o modelo Yuri Meirelles utilizou um termo homofóbico ao se referir a Lucas Souza. O desentendimento teve início após uma briga entre Lucas Souza e o ator Darlan Cunha, conhecido como Laranjinha. Durante o conflito, Yuri imitou com deboche gestos de Lucas, ação que foi amplamente classificada nas redes sociais como uma expressão homofóbica.

Ambos os participantes envolvidos, Yuri e Lucas, por meio de suas assessorias de imprensa, publicaram notas em suas respectivas redes sociais. A equipe de Yuri Meirelles declarou: “Yuri errou ontem ao debochar do Lucas e depois de chamá-lo da forma que chamou na discussão. Pedimos nossas mais sinceras desculpas, em nome de Yuri, a todos que se sentiram ofendidos e principalmente ao Lucas. Mas é importante ressaltar que em nenhum momento essa foi a intenção real do Yuri.”

Equipe de Yuri Meirelles compartilha nota sobre o suposto episódio de homofobia em 'A Fazenda' Foto: @yurimeirelless via Instagram / Divulgação

Já Lucas Souza, através de uma nota mais extensa, apontou várias possíveis transgressões legais que foram cometidas contra ele no decorrer do programa. Lucas destacou ameaças e ofensas de natureza homofóbica, citando os artigos relevantes do Código Penal Brasileiro. “Darlan Cunha ‘Laranjinha’ ameaçou Lucas, pronunciando-se da seguinte frase: ‘Aqui dentro a gente discute, lá fora eu te pego’”, evidencia a nota. O documento ainda faz menção a diversos outros peões, como Cariúcha e Tonzão, relacionando-os a possíveis crimes de injúria e injúria homofóbica.

Equipe de Lucas Souza também se pronunciou sobre o episódio em postagem realizada nas redes sociais do peão Foto: @lucassouza_ofl via Instagram /Divulgaçã

O reality show A Fazenda é transmitido pela Record a partir das 22h45. Nesta quarta-feira, 4, além do pronunciamento sobre o ocorrido com Lucas e Yuri, os peões disputarão pelo chapéu do Fazendeiro.