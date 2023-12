‘A Fazenda 2023′: Yuri Meirelles é o décimo eliminado do reality; confira a porcentagem de votos

Yuri Meirelles foi o décimo eliminado de A Fazenda 2023. O resultado da roça desta semana foi revelado na noite desta quinta-feira, 7. O ex-peão teve apenas 24,26% dos votos para permanência no reality show da Record TV e participou de uma competição acirrada com Cézar Black e Nadja Pessoa que entraram no top 10 da edição.

O modelo e influenciador entrou na Roça após ser puxado da baía por Jaquelline Grohalski na noite de terça-feira, 5. A influenciadora teria ficado magoada ao ver o grupo de Yuri votar em peso nela e resolver revidar. O peão ainda foi vetado da Prova do Fazendeiro por Radamés e não teve a chance de escapar da berlinda.

Meirelles havia conseguido fugir da berlinda durante toda a edição e saiu do programa em seu primeiro momento na roça. Na reta final do programa, Yuri aproveitou a despedida para colocar sua torcida para André Gonçalves, que disse que apesar de não ter o perfil dos antigos vencedores, merece ganhar. “Eu admiro quem é autêntico”, disse.