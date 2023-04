‘A Infância de Romeu e Julieta’: Novela teen se inspira na mais conhecida tragédia de Shakespeare

A Infância de Romeu e Julieta, primeira coprodução entre SBT e Prime Video, vai adaptar a clássica história de William Shakespeare em uma novela para o público adolescente. Ainda sem data de estreia divulgada, a novela, que acaba de revelar novas fotos, deve substituir Poliana Moça na grade da emissora e poderá ser vista também na plataforma de streaming.

Criada por Iris Abravanel, A Infância de Romeu e Julieta acompanha a história de dois adolescentes de realidades socioeconômicas diferentes, que vivem no mesmo bairro e começam uma história de amor após se conhecerem por acaso. As diferenças entre suas famílias e amigos, porém, vão atrapalhar a relação dos dois.

Na novela, Miguel Angelo é Romeu e Vittoria Seixas é Julieta Foto: Lourival Ribeiro/SBT

O ator Miguel Angelo vai interpretar Romeu, um garoto rico e superprotegido que treina para ser jogador de tênis. Vittoria Seixas será Julieta, uma menina que gosta de aventura, de andar de skate e que esconde seu lado romântico.

O elenco conta ainda com André Matos interpretando Fausto; Fábio Ventura no papel de Bernardo Monteiro, pai de Romeu; Bianca Rinaldi, como Vera Monteiro, mãe de Romeu; Karin Hils, como Gláucia, a tia manipuladora de Romeu; Lú Grimaldi como Clara Campos, avó e confidente de Julieta; e Luiz Guilherme, como Hélio, avô de Julieta e treinador do centro esportivo do bairro Castanheiras, onde a novela se passa.

Elenco de 'A Infância de Romeu e Julieta', nova novela do SBT, em parceria com a Prime Video Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Em outubro de 2023, o canal brasileiro e a plataforma de streaming anunciaram uma parceria de longa duração para o licenciamento e coprodução de novelas. Poliana Moça, novela para adolescentes baseada no livro de Eleanor H. Porter (1868-1920) publicado originalmente em 2015 e redescoberto recentemente, protagonizada por Sophia Valverde, foi a primeira produção a se beneficiar da parceria. Feita pelo SBT, ela pode ser assistida no Prime Video.

Romeu e Julieta

Romeu e Julieta é a primeira das grandes tragédias escritas por Shakespeare (1564-1616) no final do século 16. Trata-se da história de amor impossível entre Julieta Capuleto e Romeu Montecchio, filhos de famílias rivais que banham de sangue as ruas de Verona enquanto o jovem casal sonha viver este amor em paz. Há livros, peças, óperas, concertos, balés, filmes e, em breve, esta novela também.

