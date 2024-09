‘A Vítima Invisível: O caso Eliza Samudio’, da Netflix, joga luz sobre a perspectiva da vítima

Quatorze anos depois do assassinato, o longa documental traz à tona detalhes inéditos do caso que foram negligenciados na época. O documentário teve acesso exclusivo a conversas e mensagens que a jovem trocava com amigos, revelando um lado íntimo da vítima que não recebeu espaço na época do crime.

Com foco em sua trajetória e nos eventos que antecederam o seu desaparecimento, declarações de delegados e peritos e participação de Dayanne Rodrigues Souza, ex-mulher do atleta, o filme apresenta, pela primeira vez, os acontecimentos sob o ponto de vista de Eliza. Confira o trailer: