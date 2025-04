Aborto, Rio Grande do Sul e política: Gloria Perez detalha sinopse de novela vetada pela Globo

A trama, inicialmente, substituiria a refilmagem de Vale Tudo. Descontente com a proposta da autora, a Globo ofereceu a ela uma extensão do contrato para produzir uma história nova. Assim, sua novela entraria no ar depois de Três Graças, de Aguinaldo Silva, produção que de fato sucederá Vale Tudo. Gloria optou por não assinar.

Em entrevista ao Estadão, a autora disse que gostaria de “esclarecer de vez” o que há de verdade na trama, diante de tanta polêmica. Eis a real sinopse, resumida: Mabel, personagem que seria de Giovana Antonelli, casada com o rico empresário Murilo (Murilo Benício), opta por se candidatar a um cargo legislativo e escolhe para isso o Rio Grande do Sul, Estado no qual o marido tem negócios (a escolha da região também gerou especulações nas redes sociais). É Murilo que, para evitar um escândalo, planeja o aborto forçado em Cibele (Grazi Massafera), com quem tem um relacionamento extraconjugal.