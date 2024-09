‘Muitos passos’, diz Agatha Moreira sobre os desafios de viver Luma em ‘Mania de Você’

Agatha Moreira acaba de estrear como Luma em Mania de Você. Nesta quinta-feira, 12, a atriz compartilhou em seu Instagram fotos de bastidores da novela das nove e contou sobre os desafios de viver a personagem – ela interpreta uma herdeira em conflito com o pai, o empresário Molina (Rodrigo Lombardi), e faz par com Rudá (Nicolas Prattes).

Agatha Moreira (Luma) e Nicolas Prattes (Rudá) em cena do primeiro capítulo de 'Mania de Você' Foto: Manoella Melo/TV Globo

PUBLICIDADE “Já se passaram 10 meses desde o dia em que fiz o teste para viver a Luma. E pelo menos há 6 meses estou vivendo esse processo de construção”, escreveu a atriz no post. Ela revela que seu primeiro desafio foi interpretar o texto da novela de maneira que acompanhasse o amadurecimento da personagem, dos 17 até os 30 anos. “O segundo desafio estava na minha limitação física por conta das lesões no meu pé que me acompanham até hoje”, diz.

Agatha, então, enumera as atividades envolvidas na preparação de Luma, bem como habilidades que teve de aprender. Para encarnar a herdeira, a atriz precisou tirar carteira de habilitação para Arrais-Amador e Motonauta, fazer fisioterapia, vôlei de praia, curso de gastronomia, pegar um bronze e pintar o cabelo

“Espero do fundo do meu coração que a nossa história envolva, divirta e emocione vocês. São muitos passos pra chegar até aqui e ainda temos uma longa caminhada pela frente”, continuou Agatha. Veja a seguir as fotos publicadas pela atriz e a legenda na íntegra: