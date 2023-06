Alckmin homenageia Silvio Santos e mostra foto antiga com apresentador: ‘Ma ôee’; veja

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin (PSB) prestou uma homenagem ao apresentador Silvio Santos pelo aniversário de 60 anos do Programa Silvio Santos neste domingo, 4. Ele também mostrou uma foto antiga com o apresentador em uma publicação do Twitter.

O vice-presidente Geraldo Alckmin prestou uma homenagem a Silvio Santos pelos 60 anos do 'Programa Silvio Santos'. Foto: Celso Junior/AE

Alckmin chamou Silvio de “um dos maiores comunicadores do Brasil”. “Com leveza e simplicidade, seu programa completa 60 anos, alegrando milhões de brasileiros em seus momentos de lazer”, escreveu.

Ele contou já ter participado da atração como convidado ao longo desse período. “Vida longa ao rei da televisão brasileira. ‘Ma ôee’”, finalizou.

O Programa Silvio Santos contou com uma edição especial no domingo para celebrar o marco. Na ocasião, o vice-presidente participou da atração e a presença foi celebrada por Patrícia Abravanel, que comandava o programa.

“Que honra”, comemorou Patrícia quando anunciou a participação de Alckmin. Ele costumava aparecer como convidado da atração na década de 1980, quando ainda era prefeito de Pindamonhangaba.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais