‘Altas Horas’ de hoje traz sertanejos do ‘Amigos’ como convidados

O Altas Horas de hoje, sábado, 18 de novembro, traz como convidados os ‘Amigos’ sertanejos Leonardo, Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo e Luciano. O grupo ficou conhecido pelo especial de mesmo nome, em projeto surgido há mais de duas décadas.

Eles cantarão músicas como Fio de Cabelo, Saudade da Minha terra, Festa de Rodeio, Evidências, Eu Juro e No Dia Em Que Eu Saí de Casa. Em 2 de dezembro será gravado, no Allianz Parque, um show do grupo que será exibido no fim do ano.

O Altas Horas com os convidados sertanejos do Amigos vai ao ar hoje, após Terra e Paixão, na Globo.