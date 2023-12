‘Altas Horas’ de hoje tem convidados como Lázaro Ramos, Marjorie Estiano e Galvão; veja quem vai

O Altas Horas de hoje, sábado, 2, traz como convidados Lázaro Ramos, Marjorie Estiano, Galvão Bueno, o grupo Soweto e a cantora Lara.

Lázaro fala a respeito de seu trabalho na novela Elas por Elas e no filme Ó Paí, Ó 2, e também canta a música Bando do Amor. Marjorie comenta a série Fim, da Globoplay, e também a dificuldade em conciliar as carreiras de atriz e cantora.

Galvão Bueno, por sua vez, comenta sobre os memes com seu nome: “Uma pessoa uma vez disse o seguinte: só fazem caricatura ou imitam alguém que tem alguma importância. Então, me sinto bem”.

Os convidados interagem com o público e o apresentador Serginho Groisman. O Altas Horas de hoje, sábado, 2 de dezembro, vai ao ar após Terra e Paixão, na Globo.