‘Altas Horas’ de hoje tem Ludmilla e Ana Castela como convidadas; veja quem vai

O Altas Horas de hoje, sábado, 2, traz como principais convidadas Ana Castela, cantando as músicas Pipoco, Nosso Quadro, Vaqueiro Apaixonado, As Meninas da Pecuária e Boiadeira, e Ludmilla, com Hoje, Rainha da Favela, Sintomas de Prazer, Espelho, Socadona e Lua Vai.

Na plateia, estarão presentes diversos artistas e amigos próximos das cantoras. Ana Castela cantará com Luan Pereira, Léo & Raphael e Us Agroboy, enquanto Ludmilla se apresentará ao lado de MC Soffia e Salgadinho.

Os convidados interagem com o público e o apresentador Serginho Groisman. O Altas Horas de hoje, sábado, 2 de dezembro, vai ao ar após Terra e Paixão, na Globo.