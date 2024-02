‘Altas Horas’ de hoje traz convidados como Diogo Nogueira e Fafá de Belém; veja quem vai

Além de conversas sobre suas carreiras e projetos, os convidados também abordarão a relação que têm com o carnaval, cujos desfiles e blocos se intensificam no decorrer da semana que vem.

Fafá de Belém, por exemplo, será tema do samba-enredo da Império de Casa Verde. “É uma honra muito grande, porque eles falam da história da minha terra. A gente é amazônico, temos nosso símbolo, nossa ancestralidade. Tudo é muito forte na gente”, comenta a cantora nascida no Pará.

Entre as músicas cantadas no palco do programa, estão Vermelho, Clareou, Flor de Lis, Nuvem de Lágrimas, Herança Nacional, Te Esquecer e Um Anjo Veio Me Falar.