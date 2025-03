‘Altas Horas’ de hoje traz Denilson, Arlete Salles e Paulo Ricardo entre convidados; veja quem vai

Na parte musical, será possível ouvir canções como Olhar 43, Gita, O Verso, Fogo e Gasolina, X1 e Carta Aberta. Paulo e Flausino aproveitam para cantar o lançamento O Verso, parceria entre os músicos, conhecidos por seus trabalhos com o RPM e o Jota Quest, respectivamente.

Arlete Salles valoriza o teatro: “NEste momento da minha vida, acho que o lugar do ator é no palco. O palco te revigora. Já escutei dizer que toda a felicidade do mundo está no palco. Gosto de fazer televisão, continuo gostando de novela, mas o palco é o lugar do ator”