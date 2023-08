‘Altas Horas’ deste sábado vai homenagear a Jovem Guarda; confira vídeo da gravação

Os Altas Horas deste sábado, 19 de agosto, vai prestar uma homenagem ao movimento Jovem Guarda, que, na metade dos anos 1960, teve ídolos como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderlea, entre outros. O programa começa depois da novela Terra e Paixão.

Parte do elenco de músicos e cantores que frequentava a atração apresentada por Roberto, Erasmo e Wanderlea na TV Record, estará presente na atração comandada por Serginho Groisman. São eles Martinha, Golden Boys, Wanderley Cardoso, Eduardo Araújo e os Incríveis.

O cantor Wanderley Cardoso é um dos convidados que relembra os tempos da Jovem Guarda Foto: TV Globo

Eduardo Araújo no 'Altas Horas' Foto: TV Globo

A cantora e compositora Martinha é uma das convidadas do 'Altas Horas' Foto: TV Globo

Wanderley Cardoso vai cantar O Bom Rapaz ,e Martinha, cantora descoberta por Roberto Carlos, mostra a romântica Eu Daria a Minha Vida. Já Eduardo Araújo estará no palco junto com Os Incríveis para um medley que inclui O Bom, Era Um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e Os Rolling Stones, Splish Splash e Rua Augusta.

Como é de praxe no programa, eles, além de números solos, também vão se apresentar com nomes da nova geração. Sendo assim, o grupo Golden Boys, depois de cantar o hit Alguém na Multidão, se junta a Negra Li na canção Filme Triste, sucesso do Trio Esperança.

Negra Li e o grupo Golden Boys Foto: TV Globo

Tiago Abravanel, acompanhado pela banda do programa, canta O Calhambeque, sucesso de Roberto. Quem também canta músicas do rei são Roberta Miranda, com As Canções Que Você Fez Pra Mim, e Luiza Possi, que interpreta o rock Se Você Pensa.

No vídeo abaixo, Tiago Abravanel canta em gravação do programa Altas Horas

Erasmo Carlos, que morreu em novembro de 2022, será homenageado por Fiuk que canta Eu Sou Terrível.

O Altas Horas tem investido cada vez mais em programas temáticos. A edição exibida no dia 12 de agosto, com o tema Dia dos Pais, marcou 16 pontos de audiência, a maior desde junho de 2022.