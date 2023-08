‘Altas Horas’ de hoje é ao vivo; entenda o porquê e veja os convidados

O Altas Horas vai ao ar a partir das 22h25 de hoje, sábado, 5 de agosto de 2023, com um diferencial: será exibido ao vivo. A Globo vem divulgando vinhetas mostrando quem vai estar presente na edição especial do programa, que contará com o ‘Mesão do Criança Esperança’.

Animação de Serginho Groisman no comando do 'Altas Horas' especial do 'Criança Esperança' Foto: Reprodução de vinheta do 'Altas Horas' (2023)/TV Globo

Entre os convidados, estão confirmadas as presenças dos atores Chay Suede, Juliano Cazarré, Flávia Alessandra, Lucy Ramos, Jean Paulo e Maeve Jinkings, das ex-BBBs Jade Picon e Gleici Damasceno, além dos números musicais de Gloria Groove, Gina Garcia, KLB e Mauricio Manieri. Adriana Bombom, a jornalista Renata Lo Prete e Louro Mané, colega de Ana Maria Braga no Mais Você, também participam.

Intitulado de “Altas Horas de Solidariedade”, o programa sob comando de Serginho Groisman será exibido após a novela das 9, Terra e Paixão, e fará parte da programação especial voltada ao Crianças Esperança, cujo show, de fato, acontece na próxima segunda-feira, 7 de agosto.

Mais cedo neste sábado, no Caldeirão, Marcos Mion também abordou o programa que arrecada fundos para a caridade, relembrando a subida de Renato Aragão ao Cristo Redentor em 1991. Confira aqui.