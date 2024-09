‘Altas Horas’ de hoje traz convidados como Beto Barbosa, Biafra e Vercílio; veja quem vai

Os artistas participam do programa especial intitulado Regravações Vol 2, que destaca músicas famosas no Brasil que ganharam versões em outras vozes. Entre as canções cantadas no palco da atração estão Meu Sangue Ferve Por Você, Como Nossos Pais e Strani Amori

O Altas Horas de hoje vai ao ar na Globo às 23h20, após o Estrela da Casa, e tem previsão de duração até 0h10, quando começa o Rock In Rio 2024. O programa é apresentado por Serginho Groisman, que interage com plateia e convidados.