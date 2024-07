Entre as músicas cantadas no palco da atração estão: Erguei As Mãos, A Casa É Sua, Deus Está Aqui (Noites Traiçoeiras), Interessante, Sinto Sua Falta, Mama África, Verão, Telegrama, Vale Tudo, As Dores do Mundo e Olhos Coloridos.

O padre Marcelo Rossi, recentemente, chegou a participar de outro programa da Globo, o Domingão Com Huck. Na ocasião, falou sobre como tratou sua depressão e cuida de seu corpo. A produção chegou a mostrar um “antes e depois” de sua aparência (confira aqui).