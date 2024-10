‘Altas Horas’ de Dia das Crianças traz convidados como Junior, Ana Paula Almeida e Jean Paulo Campos

O Altas Horas de hoje, sábado, 12 de outubro, traz como convidados Isabela Garcia, Jean Paulo Campos, Ana Paula Almeida, Deborah Blando, Edson & Hudson e Junior Lima. No embalo do Dia das Crianças e do Criança Esperança, a lista inclui, segundo a Globo, “famosos que começaram a carreira na infância”.

Junior Lima no 'Altas Horas' de 12 de outubro de 2024 Foto: Globo/Divulgação