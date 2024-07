‘Altas Horas’ de hoje: convidados homenageiam Só Pra Contrariar; veja quem vai

A Orquestra Sinfônica Heliópolis faz o acompanhamento das músicas cantadas, como Mineirinho, Que Se Chama Amor, Sai da Minha Aba e Minha Fantasia.

A formação escolhida do grupo conta com Alexandre Pires. Ele relembra o início do Só Pra Contrariar, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, e destaca que a origem do nome remete a uma música do Fundo de Quintal.