‘Altas Horas’ de hoje traz Marina Ruy Barbosa entre convidados; veja quem vai ao programa

Lucas Lima: ‘Sou engolido pela leitura. Às vezes a vida é demais, e a gente precisa sair um pouco’

Músico que impulsionou vendas de Tolstoi no Brasil ao postar sobre livro após divórcio de Sandy escreve artigo a convite do ‘Estadão’ sobre relação com a literatura: ‘Mudou minha vida’