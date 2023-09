‘Amor Perfeito’: cena de personagem assassinado pelo próprio pai surpreende espectadores; reveja

Uma reviravolta em Amor Perfeito surpreendeu os telespectadores da novela das 18h da Rede Globo nesta quinta-feira, 31. Na trama, Turíbio, personagem de Glicério do Rosário, ameaçou matar a ex-esposa, Elza, vivida por Raquel Karro, mas acabou assassinando o próprio filho, Fabiano.

O personagem, interpretado por Pedro Sol, estava internado com tuberculose, o que fez com que a mãe o visitasse em São Jacinto. Ela, porém, foi acompanhada do novo marido, Odilon, vivido por Bruno Quixotte, o que desagradou o homem com quem vivia um relacionamento abusivo.

Cena de personagem assassinado pelo pai surpreendeu em 'Amor Perfeito' nesta quinta-feira, 31. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Turíbio aponta uma arma para Elza, ameaçando atirar na ex-esposa. Ele desiste logo em seguida e solta o objeto no chão. Mas, ao atingir o solo, a arma solta um disparo que atinge o filho. Reveja:

A cena foi muito elogiada pelos telespectadores, principalmente pelas filmagens focadas nos olhares dos personagens. “Impactado até agora com essas sequências”, escreveu um internauta no Twitter.

Mas usuários das redes sociais também lamentaram a reviravolta. “Cena mais triste até agora”, disse um deles. “Coitado do Fabiano, não merecia isso”, afirmou outro.

Amor Perfeito é escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer com Elísio Lopes Jr. A direção é de Oscar Francisco, Alexandre Macedo, Lúcio Tavares, Joana Antonaccio e Larissa Fernandes. André Câmara é o responsável pela direção artística.