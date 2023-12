Ana Maria Braga posta vídeo com preparação para programa especial: ‘Que nem a Beyoncé’

Ao som da canção Alien Superstar, sucesso da cantora americana Beyoncé, a apresentadora Ana Maria Braga postou um vídeo com os bastidores de sua preparação para o programa Mais Você desta sexta-feira, 29, o último do ano de 2023. A atração recebeu a jornalista Tati Machado para fazer uma retrospectiva do ano sob o ponto de vista dos famosos.

A própria Ana Maria finaliza sua maquiagem Foto: Reprodução/ Instagram @anamaria

No vídeo, Ana Maria aparece em seu camarim na sede da TV Globo de São Paulo, na zona sul da cidade. Acompanhada de assessores, ela faz algumas reuniões e depois começa a se pentear e se maquiar para entrar no ar.

Ana Maria Braga se prepara para o último programa do ano Foto: Reprodução/Instagram @anamariabraga

Em certo momento, é a própria Ana Maria quem faz a maquiagem dos olhos e da boca. Bem-humorada, ela escreveu na legenda do vídeo: “Tem dias que a gente acorda que nem a Beyoncé: Unique”, em referência à canção Alien Superstar, que está no álbum Renaissance da cantora.

Beyoncé, aliás recentemente esteve em Salvador, na Bahia, em uma aparição surpresa no lançamento do filme Renaissance Tour. Enquanto a roqueira baiana Pitty criticou a vinda de Bey ao País dizendo que ela “resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal”, Ana Maria, pelo visto, está do lado da visitante.