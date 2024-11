Ana Maria Braga testa positivo para Covid-19 pela quinta vez e se ausenta do ‘Mais Você'

Ana Maria Braga está com Covid-19. A apresentadora comunicou aos fãs nesta quarta-feira (6), que testou positivo para a doença pela quinta vez. No post feito nas redes sociais, a apresentadora do Mais Você tranquilizou o público e mostrou que participou do programa de casa.

“Bom dia! Acorda, menina! Essa semana tem sido intensa depois das tantas mudanças de fusos horários. Hoje senti a voz um pouco estranha. Como é de praxe, fizemos exames e adivinha? Premiada novamente: Covid”, contou ela.

SAO PAULO CADERNO 2 ANA MARIA BRAGA 27-08-2024 Ana Maria explica que nao acordou bem por causa da queda de temperatura FOTO GSHOW Foto: GSHOW

“Estou bem, mas preciso esperar o exame ficar negativo. Assim que isso acontecer, estou de volta. Saúde!!! 🤧”, escreveu Ana.

Talitha Morete e Fabricio Battaglini comandam o programa até o retorno da apresentadora. Em agosto deste ano, Ana Maria também se afastou do programa após testar positivo para a Covid-19.