Andréia Sadi estreia no ‘Jornal Hoje’, ganha boas-vindas de Cesar Tralli e web reage: ‘Dupla pro JN’

Titular do Estúdio I no canal pago GloboNews, Andréia Sadi estreia neste sábado, 24, como apresentadora do Jornal Hoje, da TV Globo. A jornalista assumirá pela primeira vez a bancada do JH, nos plantões, como substituta de Cesar Tralli, que a recepcionou no estúdio do programa nesta sexta-feira, 23. O apresentador fez questão de registrar o encontro no Instagram.

“Pensa num dia especial pra mim. Que alegria e que honra ter a Andréia estreando nos plantões de sábado aqui no JH. Jornalista que merece toda minha admiração e respeito. Sou muito fã! Amiga que a vida generosamente me presenteou. Vai que é tua Déia! Arrasa muito”, escreveu Tralli, na legenda da foto em que os dois posaram lado a lado na bancada.

Jornal Nacional

Os seguidores do apresentador ficaram em polvorosos com a novidade. “Melhor feat”, escreveu um deles, nos comentários do post. “Que dupla meus amigos!”, disse um seguidor. “Como faz bem pra alma e para o coração ver tamanho respeito com seus amigos de trabalho, que leveza. Deus te abençoe infinitamente @cesartralli”, desejou uma fã de Tralli. “Maravilhosos. Poderiam ser uma dupla”, apontou outra seguidora.

Outros seguidores do jornalista ainda foram além, revelando um desejo em comum: “Meu sonho é ver os dois na bancada do JN”. “Dupla para o Jornal Nacional”. “Seria ótima dupla para o Jornal Nacional”.

Comentários dos seguidores de Cezar Tralli no Instagram Foto: Instagram/@cesartralli

Continua após a publicidade

Comentários seguidores de Cesar Tralli Foto: Instagram/@cesartralli

Comentários seguidores de Cesar Tralli Foto: Instagram/@cesartralli

Retribuição do carinho

Sadi retribuiu a publicação do colega também por meio de um post na mesma rede social: “A sorte de poder contar com amigos que a vida dá e o privilégio que é trabalhar com nossos ídolos, com quem a gente admira. ‘Aff’, que responsa, que nervoso, ‘kkry’. Amados Jornal Hoje. E, de quebra, o ‘mara’ do plantão é ficar pertinho”.

Na Globo desde 2015, Andréia Sadi destacou-se na cobertura da Operação Lava Jato e do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ganhou espaço na TV e, de março de 2019 a junho de 2022, tornou-se comentarista de política no estúdio do Jornal Hoje, deixando o posto para suceder Maria Beltrão no comando do Estúdio I, da GloboNews.