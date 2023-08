Angus Cloud: mãe do ator morto aos 25 anos ligou para emergência e relatou possível overdose

A mãe do ator Angus Cloud, morto aos 25 anos nesta segunda-feira, 31, ligou para a polícia por volta das 11h30 ao encontrar o filho desacordado. Ela relatou às autoridades uma possível overdose e que o jovem estava sem pulso. A informação foi divulgada pelo TMZ.

O artista que interpretou o personagem Fezco na série Euphoria entre 2019 e 2022 foi declarado morto no local. Um fonte próxima da família revelou que o ator estava lutando com problemas de saúde mental e o luto pela perda do pai, que morreu na última semana.

Ator de Euphoria, Angus Cloud morreu aos 25 anos nesta segunda-feira Foto: Richard Shotwell/Invision/AP / Richard Shotwell/Invision/AP

Nesta segunda-feira, a família divulgou uma nota sobre a morte ao site: “É com o coração pesado que tivemos que dizer adeus a um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras. Na semana passada, ele enterrou seu pai e lutou intensamente com essa perda”, diz o texto.

“O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte pode ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos em silêncio.”

A página oficial de Euphoria no Twitter usou a rede social para lemantar a morte do ator.

“Estamos incrivelmente tristes ao saber da morte de Angus Cloud. Ele era imensamente talentoso e uma parte amada da família HBO e Euphoria. Estendemos nossas mais profundas condolências a seus amigos e familiares durante este momento difícil”, diz o comunicado.