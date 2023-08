Mãe de Angus Cloud diz que ator não se matou e acredita em ‘overdose acidental’

Lisa, mãe de Angus Cloud, que morreu aos 25 anos em 31 de julho, negou que o filho tenha se matado. Em uma postagem no Facebook, ela declarou acreditar que está “abundantemente claro” que a morte do filho foi acidental, ainda que tenha sido por uma possível overdose.

No dia da morte do ator, que ficou conhecido por interpretar Fezco na série Euphoria, sua mãe ligou para a emergência por volta das 11h30 quando encontrou o filho desacordado, e relatou às autoridades uma possível overdose e o fato de que o jovem estava sem pulso. O fato ocorreu cerca de uma semana após seu pai ter morrido.

Angus Cloud em foto tirada em 18 de novembro de 2021, na Califórnia. Foto: Richard Showell/Invision/AP

Na postagem feita em 4 de agosto, Lisa Cloud descarta a hipótese de suicídio: “As postagens nas redes sociais sugeriram que sua morte foi intencional. Eu quero que vocês saibam que não é o caso.”

“Seu último dia foi um dia feliz. Ele estava reorganizando seu quarto e colocando objetos pela casa com a intenção de ficar algum tempo na casa que amava. Ele falou sobre sua intenção de ajudar suas irmãs na faculdade, e também de ajudar sua mãe emocionalmente e financeiramente. Ele não pretendia dar fim à sua vida”, disse.

“Quando nos abraçamos e demos boa noite, dissemos o quanto nos amávamos e ele disse que me veria na manhã seguinte. Eu não sei se ou o que ele colocou no seu corpo depois disso. Eu só sei que ele colocou sua cabeça na mesa em que estava trabalhando num projeto de arte, caiu no sono e não acordou mais”, relatou.

A mãe de Angus Cloud ainda afirmou: “Nós podemos descobrir que ele teve uma overdose trágica e acidental, mas está abundantemente claro que ele não tinha a intenção de partir desse mundo”.

Ela também pediu aos fãs que “em honra à sua memória, por favor façam atos aleatórios de bondade como parte de sua vida cotidiana.

Confira a íntegra da publicação abaixo [em inglês]: