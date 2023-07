Anitta relembra vaias em show catastrófico no início da carreira: ‘Não sabia o que fazer’

Quem vê Anitta hoje, considerada uma das mulheres mais poderosas do Brasil por ter batido recordes, ganhado prêmios e alcançado o topo da carreira internacional em 2022, não imagina que já deixou a timidez dominá-la no palco e os perrengues pelos quais passou no início da carreira. Referência por suas performances arrasadoras, ela revelou que chegou a nem mesmo conseguir se comunicar com o público.

Essas e outras revelações da dona do hit Funk Rave, lançado recentemente, vão ar na noite desta terça-feira, 4, às 21h30, no Que História É Essa, Porchat?, do canal GNT. No programa, Anitta recorda quando foi convidada para seu primeiro show fora do Rio de Janeiro, na época do lançamento da música Eu Vou Ficar.

A cantora carioca aceitou viajar para São Paulo numa van com um motorista que mal sabia dirigir. Ela estava na companhia da mãe, Miriam Macedo, da produtora do baile e de um cantor de funk com sua bailarina.

Muito tímida na época, Anitta contou que decorava fases de introdução para dar início a cada música, com o intuito de evitar improvisos ao interagir com o público. “Morria de vergonha de falar com as pessoas. Me veem aqui, fazendo e acontecendo, mas eu já liguei o botãozinho do automático de virar Anitta”, relembrou. “Naquela época ainda não, mas fazia aula de teatro para conseguir falar com as pessoas”, ressaltou.

O show acabou se tornando um verdadeiro pesadelo para a cantora. “O CD deu pau, estava riscado. Não sabia o que fazer. Pensava: ‘como é que eu me comunico? Não ensaiei essa frase!’. O povo não conhecia a minha música, já não estava com muita paciência. E aí começaram a me vaiar”, contou.