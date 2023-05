Apple TV+ divulga trailer da série ‘Entre Estranhos’; confira

O Apple TV+ liberou nesta quarta-feira, 10, o trailer de Entre Estranhos (The Crowded Room). Na prévia, Tom Holland aparece como o principal suspeito de um tiroteio na trama misteriosa, que ainda mostra Amanda Seyfried como a policial que tenta desvendar o envolvimento do protagonista no incidente. A estreia da série ficou marcada para 9 de junho.

A produção conta a história de Danny Sullivan, um homem que é preso após seu envolvimento em um tiroteio em Nova York, em 1979. “Um suspense cativante contado por meio de uma série de entrevistas realizadas pela curiosa interrogadora Rya Goodwin (Amanda Seyfried), a história da vida de Danny se revela, apresentando elementos de seu passado misterioso e as reviravoltas que o levarão a uma descoberta que mudará sua vida”, diz a sinopse oficial.

Parcialmente inspirada no livro The Minds of Billy Milligan, de Daniel Keyes, a série documenta a história real do primeiro homem na história dos Estados Unidos a ser inocentado de um crime por conta de seu transtorno dissociativo de identidade - porque ele tinha múltiplas personalidades.

O roteiro de Entre Estranos é de Akiva Goldsman e a direção, de Kornél Mundruczó. Também estão no elenco Emmy Rossum, Sasha Lane, Will Chase, Jason Isaacs, Christopher Abbott e Thomas Sadoski.