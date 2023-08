Aracy Balabanian: Famosos lamentam morte da atriz; veja mensagens

A atriz Aracy Balabanian, um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira, morreu aos 83 anos no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada na manhã desta segunda.

Com a notícia, diversos artistas se pronunciaram e lamentaram a morte da atriz. Até o momento, nomes como Miguel Falabella, Cláudia Raia, Patrícia Poeta e Alexandre Borges já falaram sobre o assunto. Veja as homenagens:

Miguel Falabella

Cláudia Raia

Patrícia Poeta e Alexandre Borges

Durante o Encontro, programa matinal da TV Globo, a apresentadora e os convidados se emocionaram com a notícia. “Eu chamava ela de dinda, meu filho chamava ela de Dinda”, disse Patrícia Poeta. “Era uma mulher muito especial”.

Alexandre Borges, convidado do programa, também homenageou a atriz. “Tive a honra e prazer de trabalhar com ela em A Próxima Vítima. Uma pessoa com astral maravilhoso, uma amiga pessoal de muita convivência”, contou.

Maria Zilda Bethlem