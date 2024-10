A última e emocionante participação de Ary Toledo no ‘Programa Silvio Santos’

Ary Toledo morreu aos 87 anos de neste sábado, 12. O humorista seguia em atividade, mas já não aparecia tanto na TV nos últimos anos por conta da idade avançada e problemas de saúde. Em 4 de junho de 2023, ele foi ao palco do Programa Silvio Santos pela última vez para prestar uma homenagem ao comunicador e aos 60 anos da atração.

Em uma cadeira de rodas, foi recepcionado por uma sorridente Patricia Abravanel, a filha do criador do SBT que 'herdou' o lugar do pai aos domingos: "Que alegria tê-lo aqui!". Ary Toledo, então, fez seu discurso, rodeado por antigos colegas do Show de Calouros, como Nelson Rubens e Leão Lobo, e já emendou a primeira piada: "Nesse momento eu estou bastante emocionado. Eu e o Silvio nos conhecemos há mais de 50 anos. Você não lembra, ainda era espermatozoide na época."

“Eu fazia parte do quadro Show de Calouros, com brilhantes e inesquecíveis amigos. Eu fico emocionado. Essas duas décadas, de 80 e 90, me transportam para a data de hoje onde eu chego à conclusão de que esse mundo é muito pequeno e o tempo é muito curto. Parece que a gente se encontrou esses dias. E está todo mundo aqui, os colegas, a gente fica emocionado”, continuou.

Em seguida, o humorista mandou um recado ao apresentador, que não participou da gravação, mas assistiu em casa: “Essas datas me transportam pra quando o Silvio me desafiava e eu contava as piadas que o Silvio sugeria. Eu nunca perdi para você, hein Silvio!”

“Reservei duas piadas q ue você adorou. E uma, inclusive, fiz para você. Fico bastante emocionado por saber que o Silvio, além de ser meu padrinho de casamento, é um grande comunicador, empresário e ser humano, proprietário de um coração que transborda amizade, carinho, proteção e, sobretudo, generosidade”.

“Esse conjunto de valores, Silvio, me estimula a afirmar que você não é apenas parte da televisão brasileira. Você é a própria televisão brasileira”, exaltou Ary Toledo na ocasião.

Ary Toledo cercado por colegas do 'Show de Calouros' e Patricia Abravanel em sua última participação no palco do 'Programa Silvio Santos', em 2023 Foto: Reprodução de 'Programa Silvio Santos' (2023)/SBT

Na sequência veio uma “piada nova”, segundo ele.

“O departamento financeiro do SBT recebeu um telefonema.

- Você tem 10 minutos para mandar todos os cachês pagos durante este mês.

- Que 10 minutos coisa nenhuma, aqui é SBT, ninguém é Super-Homem! Vai ter que esperar, entrar na fila, tem organização.

- É? Você sabe quem está falando?

- Não sei, não. Quem?

- É o Silvio Santos!

- E o senhor, Silvio, sabe com quem está falando?

- Não sei, não!

- E o senhor, Silvio, sabe com quem está falando?

- Não sei, não!

- Graças a Deus! [gestos de desligar o telefone]." Antes de Ary Toledo deixar o palco, Patricia Abravanel evocou a tradicional piada que Silvio Santos não deixava o artista terminar: "Conta para a gente como o elefante se suicida?". O humorista foi retirado do palco 'às pressas' pelos colegas, em tom de brincadeira, e novamente deixou o mistério no ar. Em outras ocasiões, porém, ele próprio já revelou como a piada acaba: "Ele enfia a tromba no c* e assopra! Aí explode!". Relembre a última participação do humorista no Programa Silvio Santos no vídeo no início desta reportagem, a partir de 19m45s. As últimas entrevistas de Ary Toledo Ary Toledo ainda voltou a aparecer na TV em outras ocasiões depois do Programa Silvio Santos. Em 11 de janeiro de 2024, por exemplo, deu uma longa entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!. É possível assistir à íntegra da conversa abaixo:

Em 18 de agosto de 2024, por ocasião da morte de Silvio Santos, o humorista conversou ao vivo por telefone com jornalistas do SBT durante homenagem. Relembre:

Segundo comunicado do SBT, Ary Toledo também estará presente no documentário Silvio Santos Vem Aí, previsto para estrear em dezembro no streaming +SBT. O material com o humorista foi gravado antes de sua morte.